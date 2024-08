KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA nimmt Desinformation in der digitalen Welt unter die Lupe

Medien- und nachrichtenkompetenzfördernde Angebote rund um den ARD Nachrichtentag

Ein kritischer Umgang mit Medieninhalten ist in Zeiten von Social Media und Fake News besonders wichtig. Das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) befasst sich in einer Sondersendung des rbb am 1. September 2024 mit der Glaubwürdigkeit von Influencer*innen. Zum ARD Nachrichtentag am 19. September 2024 geht es um Nachrichtenkompetenz und einen reflektierten Umgang mit Desinformation - auch mit Angeboten für die junge Zielgruppe bei KiKA.

"Influencer: lügen sie?" am 1. September 2024 um 20:00 Uhr bei "Team Timster"

Influencer*innen haben in den sozialen Medien große Reichweiten, die sie für Werbung, Empfehlungen und Informationen, inmitten von Vlogs, TikToks, Make-Up- und Styling-Videos, nutzen. Doch wie verlässlich sind die Beiträge? Dürfen Influencer*innen überhaupt lügen? Soraya bekommt von TikToker mylifeasjul Unterstützung, um die Frage der elfjährigen Evi zu beantworten. Auf seinem Account begeistert er regelmäßig mit lustigen Sketchen und Parodien über Influencer*innen. Er schlüpft für "Team Timster" in die Rolle des fiktiven Influencers Jim Fluenza, der nicht nur lügt wie gedruckt, sondern auch davon überzeugt ist, dass er das darf. Um dem Fake-Influencer das Handwerk zu legen, versucht Soraya, ihm das Verfälschen der Wahrheit vor Gericht nachzuweisen.

"Team Timster" ist eine Koproduktion des rbb und NDR unter Federführung von KiKA. Die Redaktion von "Influencer: lügen sie?" liegt bei Anja Hagemeier und Valentina Grazzi vom rbb.

KiKA-Angebote zum ARD Nachrichtentag am 19. September 2024

KiKA bündelt zum bundesweiten ARD Nachrichtentag altersgerechte Wissensinhalte auf kika.de: "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) klärt über Fake News auf, "neuneinhalb kompakt" (WDR) befasst sich mit der Pressefreiheit, ein "Nachrichten-Check" wird von "Checker Tobi" (BR) durchgeführt und "Die Sendung mit der Maus" (WDR) fragt "Kann ich den Nachrichten glauben?".

Eine Erfurter Schulklasse besucht das Set des KiKA-Medienmagazins "Team Timster" im Landesfunkhaus Thüringen. Dort zeigt die Redaktion, wie falsche Nachrichten, Bilder und Videos erkannt werden können.

Weitere Informationen gibt es auf kommunikation.kika.de. Das gesamte Angebot des ARD Nachrichtentages gibt es hier.

