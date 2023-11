ARD Das Erste

"Brennpunkt: Krieg in Nahost" heute, am 24. November 2023, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am 24. November um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus.

Hoffnung für die Geiseln - wie lange hält die Waffenruhe?

Moderation: Christian Nitsche

Seit heute Morgen gibt es eine Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Am Nachmittag sollen 13 israelische Frauen und Kinder freigelassen werden - im Gegenzug sollen danach Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Was bedeutet dieses Abkommen für den weiteren Verlauf dieses Nahostkrieges? Ist die Waffenpause nur die Ruhe vor dem nächsten Kriegsabschnitt im Gaza-Streifen? Wie stark wird der Druck auf die israelische Regierung werden, vor Aufnahme neuer Kampfhandlungen alle Geiseln freizubekommen? Und: Was bedeutet die Waffenruhe für die Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen?

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

