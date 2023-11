ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 27. November 2023, 21:00 Uhr, live aus Berlin

München (ots)

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Aus Haushaltsloch wird Regierungs-Krise - Ampel vor der Zerreißprobe?

Die Gäste:

Dr. Ralf Stegner (SPD, MdB, stellvertretender Parteivorsitzender der SPD Schleswig-Holstein)

Konstantin Kuhle (FDP, MdB, stellvertretender Fraktionsvorsitzender)

Ralph Brinkhaus (CDU, MdB, ehemaliger Fraktionsvorsitzender)

Henrike Roßbach (Journalistin, Korrespondentin im Parlamentsbüro der SZ)

Stefan Wolf (Präsident des Gesamtverbands der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie)

Seit zwei Wochen weiß die Bundesregierung: Der Haushalt hat ein riesiges Loch. Warum wirken alle immer noch so überrumpelt? Reichen neue Tricks fürs Schuldenmachen oder muss eisern gespart werden? Was hält die Ampel noch zusammen, außer der Angst vor Neuwahlen?

