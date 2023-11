ARD Das Erste

ANNE WILL am 26. November 2023 um 21:45 Uhr im Ersten

Regierung in Geldnot - Wie hart trifft es Deutschland?

Auch für 2023 will die Ampel die Schuldenbremse aussetzen. So soll der Haushalt 2023 nachträglich eine rechtlich saubere Grundlage erhalten. Wird die Bundesregierung mit diesem Vorhaben durchkommen? Eine Einigung für den Haushalt des kommenden Jahres ist noch gar nicht in Sicht. Ob bis Jahresende darüber Klarheit herrscht, das ist ungewiss. Kritik kommt von der Opposition. Muss bei sozialpolitischen Projekten wie der Kindergrundsicherung und beim Bürgergeld gekürzt werden, wie CDU-Chef Merz fordert? Soll die Schuldenbremse jetzt grundlegend reformiert oder ausgesetzt werden? Stehen die Milliardenförderungen etwa für Chip-Werke auf der Kippe? Schadet die Ampel mit ihrer Haushaltspolitik den Unternehmen sowie den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland?

Zu Gast bei Anne Will:

Lars Klingbeil (SPD), Parteivorsitzender

Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt

Marcel Fratzscher, Präsident DIW Berlin

Julia Löhr, Wirtschaftskorrespondentin "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

Ann-Kathrin Büüsker, Hauptstadtkorrespondentin u.a. für Klima- und Energiepolitik Deutschlandfunk

ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

