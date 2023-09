Mitteldeutsche Zeitung

Chip-Hersteller Intel verhandelt mit Magdeburger Sportclubs

Der US-Chiphersteller Intel will parallel zum Bau des milliardenschweren Werks in Magdeburg sein regionales Engagement ausweiten - jetzt verhandelt der Konzern über eine Zusammenarbeit mit dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg und dem Handball-Proficlub SC Magdeburg. Das bestätigte Intel der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe). So fanden bereits "erste offene Gespräche mit dem FCM und auch dem Handball-Club SCM statt, die sehr gut verliefen", sagte eine Konzern-Sprecherin dem Blatt. "Um konkretere Details zu nennen, ist es zu früh."

Intel bekräftigte sein Bekenntnis zu Magdeburg, wo der Konzern ab 2024 zwei Halbleiterfabriken für rund 30 Milliarden Euro bauen will. "Intel fühlt sich eng mit Magdeburg verbunden und strebt eine lange und gute Partnerschaft an", betonte die Sprecherin. Konzernvertreter hätten bereits Spiele der beiden Magdeburger Clubs besucht. Intel ist unter anderem offizieller Partner der Olympischen Spiele. "Spitzensport und Technologie gehören bei Intel schon lange zusammen", so der Konzern. Der 1. FCM Magdeburg äußerte sich auf Anfrage nicht zu den Gesprächen über ein etwaiges Sponsoring.

Schon vor Tagen waren hochrangige Intel-Vertreter bei Bürgergesprächen in Magdeburg mit Trikots des 1. FC Magdeburg aufgetreten - statt dem eigentlichem Trikotsponsor "Humanas", einem Pflegedienstleister aus der Börde, prangte der Intel-Schriftzug auf dem Trikot. Intel-Vorstand Keyvan Esfarjani hatte dazu laut Magdeburger "Volksstimme" betont: "Wir wollen ein guter Partner, ein guter Nachbar sein. Es ist wie eine Ehe, wir wollen lange mit Ihnen zusammenbleiben."

