Mitteldeutsche Zeitung

Bestattungen werden teurer

Sachsen-Anhalt/Wirtschaft (ots)

Halle - Durch die hohe Rohstoff- und Energiepreise sind in Sachsen-Anhalt auch die Kosten für Beisetzungen im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen. Eine Beerdigung koste im Schnitt rund 500 Euro mehr, sagte Wolfgang Ruland, Obermeister der Bestatterinnung Sachsen-Anhalt der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Montag-Ausgabe).Je nach Bestattungsart würden die Preise zwischen 2.500 bis 6.000 Euro liegen. Und in diesem Jahr könnte noch ein weiterer Kostenfaktor hinzukommen: Einige Gemeinden im Land prüfen eine Erhöhung der Friedhofsgebühren.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell