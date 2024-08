KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Drei Spielfilm-Premieren bei KiKA

Coming-of-Age-Familienabenteuer, Freundschaft über den Wolken und tierfreundlicher Jungunternehmer

Erfurt (ots)

Im Spätsommer lädt KiKA mit drei Spielfilmpremieren zum Erleben einzigartiger Geschichten ein: "Der Sommer, als ich fliegen lernte" am 31. August 2024 ist ein sommerlicher Coming-of-Age-Film über ein junges Mädchen auf der Suche nach Abenteuer und Selbstfindung. Um Freundschaft und Toleranz zwischen einer Maus und einem Fuchs im Jenseits geht es in der Animationspremiere "Im Himmel ist auch Platz für Mäuse" am 1. September 2024. Und "Coco Farm" ist ein inspirierender Film über einen Jungen, der eine nachhaltige Hühnerfarm auf dem Land gründet und dabei wertvolle Lebenslektionen lernt. Diese und weitere Filme sind abrufbar auf kika.de und im KiKA-Player.

"Der Sommer, als ich fliegen lernte" (MDR) am 31. August 2024 um 13:25 Uhr

Die bewegende Coming-of-Age-Geschichte begleitet Sofija (Klara Hrvanovic) durch einen Sommer voller Abenteuer und zeigt, was es heißt, sich selbst zu finden. Die Zwölfjährige hat keine Lust die Ferien ohne ihre Freundin und ohne WLAN mit ihrer Großmutter auf der kroatischen Insel Hvar verbringen zu müssen, doch dann entdeckt sie ein Familiengeheimnis und erlebt ihr erstes Verliebtsein. Der Familienfilm, produziert in Serbien, Kroatien, Bulgarien und der Slowakei, basiert auf einem Roman der serbischen Kinderbuchautorin Jasminka Petrovic und spricht auch ernste Themen, wie den Konflikt und die Trennung einer Familie aufgrund von Krieg sowie das Thema Tod, altersgerecht an.

"Im Himmel ist auch Platz für Mäuse" (MDR) am 1. September 2024 um 13:00 Uhr

In dem preisgekrönten Animationsfilm finden sich eine ängstliche Maus und ein stotternder Fuchs nach einem tödlichen Zusammentreffen im Tierhimmel wieder. Dort legen sie ihre Feindseligkeit ab, erkunden gemeinsam das Jenseits und erfahren mehr über das Leben, den Tod und Freundschaft. Die auf einem tschechischen Kinderbuch basierende Geschichte ist eine Mischung aus Puppentrick und 3D-Animation, wurde in Tschechien, Frankreich, Polen und der Slowakei produziert und erhielt 2021 den Animationsfilmpreis beim Internationalen Filmfestival Schlingel und 2022 den Tschechischen Filmpreis für den besten Animationsfilm.

"Coco Farm" (MDR) am 6. September 2024 um 19:30 Uhr

Das Leben des zwölfjährigen Max (Oscar Desgagnés) nimmt eine unerwartete Wendung, als er mit seinem Vater aufs Land zieht und dort die Vorzüge der nachhaltigen Landwirtschaft entdeckt. Gemeinsam mit seinem Cousin will er eine Bio-Hühnerfarm gründen. Die kanadische Produktion, für die der MDR extra eine deutsche Synchronfassung für KiKA erstellt hat, vermittelt altersgerecht Wirtschaftsthemen sowie den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. "Coco Farm" ist eine Ermutigung, neue Wege zu gehen und zeigt, wie man an Herausforderungen wächst und als Gemeinschaft viel erreichen kann. Der Film wurde 2023 beim Internationalen Filmfestival Schlingel mehrfach ausgezeichnet - u.a. mit dem Sonderpreis des MDR für den "Besten besonderen Kinderfilm international".

Die drei Spielfilmpremieren sind verfügbar mit Untertiteln und Audiodeskription. Die Redaktion verantworten Daniela Adomat und Anne Richter vom MDR. Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de.

