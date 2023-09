Verisure Deutschland GmbH

Videoüberwachung und Einbruchschutz mit einer einzigen Kamera von Verisure

Die beiden Funktionen der Kamera sorgen während und außerhalb von Öffnungszeiten für Sicherheit

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Die neue Sicherheitskamera von Verisure schützt Geschäftsräume sowohl nachts als auch tagsüber, da sie zwei Funktionen bietet: kontinuierliche Videoüberwachung sowie Schutz bei Einbruch, Feuer und anderen Gefahren. Während der Öffnungszeiten zeichnet die Kamera Videos auf, auf die die Inhaber*innen der Unternehmen per App jederzeit Zugriff haben - auf den Live-Stream sowie auf ältere Aufnahmen. Sobald außerhalb der Öffnungszeiten das Alarmsystem aktiviert ist, registriert der integrierte Bewegungsmelder Einbruchsversuche, die die Fachkräfte der angeschlossenen Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) über Video verifizieren.

Die 2-in-1 Sicherheitskamera ist leicht zu bedienen und auch bei Stromausfall funktionsfähig

Der Wechsel zwischen den beiden Funktionen der 2-in-1 Sicherheitskamera erfolgt automatisch. Sobald ein Mitarbeitender das Geschäft öffnet und die Alarmanlage ausschaltet, startet sie automatisch mit der kontinuierlichen Videoaufzeichnung.

Mit ihrem 140 Grad Weitwinkelobjektiv liefert die Sicherheitskamera hochauflösende Videos mit 1080p, die verschlüsselt in einem sicheren Cloud-Speicher abgelegt werden. Die Nachtsichttechnologie sorgt auch bei Dunkelheit für eine gute Qualität der Bilder. Die Aufnahmen und die Speicherung erfolgen rechtskonform.

Die Kamera wird jederzeit mit Strom versorgt. Das ermöglichen ein Kabel sowie eine integrierte Batterie, die bei einem Stromausfall automatisch die Funktionsfähigkeit sicherstellt.

"Mit der neuen 2-in-1 Sicherheitskamera bieten wir eine einzigartige Lösung mit zwei Funktionen, die Geschäftsräume jederzeit schützen", sagtAlvaro Grande, Geschäftsführer bei Verisure. "Tagsüber profitieren die Geschäftsleute von einer neuen Generation der Videoüberwachung und außerhalb der Öffnungszeiten von unserem smarten Alarmsystem, das mit unserer Notruf- und Serviceleitstelle verbunden ist."

Schutz bei Einbruch, Feuer und anderen Gefahren

Das smarte Alarmsystem von Verisure kann nicht nur über den Bewegungsmelder, der in die Kamera integriert ist, ein Alarmsignal auslösen, sondern beispielsweise auch über Schocksensoren und Rauchmelder. Die Fachkräfte der VdS-zertifizierten NSL von Verisure in Ratingen haben dann Zugriff auf die Bilder der Kamera sowie auf eine Voicebox. So können sie umgehend verifizieren, ob es sich um einen Fehlalarm handelt, ob sich Einbrecher in den Räumen befinden oder ein Feuer ausgebrochen ist. Einbrecher vertreiben sie, indem sie die nebelartige Sichtbarriere ZeroVision aktivieren. Wenn ein Mitarbeitender des Unternehmens einen stillen Alarm ausgelöst hat, ermöglicht es die Kamera den Profis, sich ein Bild von der Situation zu machen und angemessen zu handeln.

Videoüberwachung hält Diebstahl und Vandalismus im Bild fest

Während die Fachkräfte in der NSL nur im Falle eines Alarms auf die aktuellen Bilder zugreifen können, haben die Inhaber*innen des Geschäfts sowie Personen, denen sie eine Zugangsberechtigung erteilt haben, jederzeit die Möglichkeit, über die Verisure App nachzusehen, was sich dort tut. Zusätzlich zu den Livebildern stehen ihnen auch die Videos der vorangegangenen Stunden und Tage zur Verfügung. Dafür scrollen sie im Zeitstrahl zurück oder wählen im Kalender den gewünschten Tag aus. Auch Details können sie dabei gut erkennen, indem sie diese heranzoomen.

Die Videoüberwachung mit Hilfe der 2-in-1 Sicherheitskamera ermöglicht Inhaber*innen von kleinen Ladengeschäften, Gastronomiebetrieben und Arztpraxen sowie vielen anderen Gewerbetreibenden, Diebstahl und Vandalismus festzustellen. Von diesen Vorfällen können sie Fotos und Videos machen, um sie in einer Galerie zu speichern. Auch im Fall von Kund*innen, die sich zum Beispiel über zu wenig Wechselgeld beschweren, ermöglicht die kontinuierliche Videoaufzeichnung eine schnelle Klärung der Situation.

Über Verisure:

Verisure ist der führende europäische Anbieter professionell überwachter Alarmsysteme mit eigener, VdS-zertifizierter 24/7-Alarmzentrale. Im Jahr 2020 wurde auch Arlo Europe Teil von Verisure. Ursprünglich aus Securitas AB hervorgegangen, sind die Sicherheitsexperten angetreten, um Familien und Kleinunternehmen mit ihrer Kombination aus moderner Technik und qualifizierten Fachkräften top Sicherheit zu einem bezahlbaren Preis zu bieten. Sie schützen bereits mehr als 5 Millionen Kunden in 17 Ländern Europas und Lateinamerikas. Verisure kümmert sich Tag und Nacht um seine treuen, zufriedenen Kunden, was weltweit zu den stärksten Wachstumsraten und besten Bindungsquoten bei verbrauchernahen Dienstleistungen führt. Das außergewöhnliche Serviceniveau und starke Wertversprechen des Sicherheitsanbieters an seine Kunden, diese bei Einbruch, Brand und medizinischen Notfällen zuhause, im Geschäft sowie unterwegs zu schützen, die Situation direkt zu prüfen und bei Bedarf sofort zu handeln, überzeugen. Bei einem Notfall ruft Verisure nicht nur die Polizei, Rettungskräfte und den Wachdienst. Noch bevor diese eintreffen, werden Eindringlinge direkt mit der einzigartigen ZeroVision® Sichtbarriere vertrieben. Verisure zeichnet sich aus durch sein Kategorie-bildendes Marketing, die hervorragenden Vertriebsleistungen, innovativen Produkte und Dienstleistungen sowie eine ausgeprägte Kundenorientierung.

Weitere Informationen: www.verisure.de

Original-Content von: Verisure Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell