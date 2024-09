KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Outdoor-Abenteuer in Norwegen: "Das Camp in der Wildnis"

Doku-Serie und Podcast über 365 Tage Wildnis und Mutproben, Heimweh und Freiheit

365 Tage norwegische Wildnis, ein Jahr lang getrennt von der Familie, ohne Smartphone. Acht Jugendliche wagen in der Doku-Serie "Das Camp in der Wildnis" (BR) ein großes Outdoor-Abenteuer. In 20 Folgen à 25 Minuten wird der nicht so alltägliche Schulalltag der Schülerinnen und Schüler gezeigt - zu sehen ab 11. September 2024, immer mittwochs, um 20:10 Uhr bei KiKA. Im KiKA-Player und auf kika.de ist jeweils mittwochs eine Folge online first abrufbar. Parallel gibt "Das Camp in der Wildnis - der Podcast" mit Host Anne Buchholz in der ARD Audiothek ab 11. September 2024 tiefergehende Eindrücke in das Leben der Jugendlichen, ihre Herausforderungen und Bewältigungsstrategien.

Die Doku-Serie "Das Camp in der Wildnis" ist eine Produktion von Bewegte Zeiten Filmproduktion GmbH mit Produzentin Julia Jancsó im Auftrag des BR unter Redaktion von Dr. Stefanie Baumann. "Das Camp in der Wildnis - der Podcast" ist eine Eigenproduktion der BR-Redaktion Kinder unter Redaktion von Matthias Eggert, Host und Autorin ist Anne Buchholz.

Zum Inhalt: Emilia, Ben, Niklas, Emma, Max, Leyla, Kaja und Maxi verlassen zusammen mit 24 weiteren Schülerinnen und Schülern für ein Jahr ihr Zuhause, um die neunte Klasse an einer Schule in der norwegischen Provinz Sirdal zu absolvieren. Neben klassischen Unterrichtsfächern wie Mathe und Deutsch lernen sie das Leben in der Wildnis kennen - vom Löffelschnitzen und Lagerbau bis zum Kochen am offenen Feuer. Auf Exkursionen werden die Teenager immer wieder auf die Probe gestellt: Sie lernen, wie man bei Dauerregen ein Zelt aufbaut, im Fjord bei kräftigem Gegenwind Kajak fährt oder bei minus 30 Grad Huskys zähmt. Der Alltag der Jugendlichen, geprägt von Teamarbeit und persönlicher Entwicklung, bietet spannende Einblicke.

