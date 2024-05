KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

PRIX JEUNESSE für "Animanimals"

Internationale Auszeichnung für KiKA-Koproduktion

Erfurt

Die "Animanimals" (KiKA/SWR) sind beim diesjährigen PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL in München ausgezeichnet worden. Das mehrfach preisgekrönte Vorschulformat überzeugte in der Kategorie "Shorts".

Die Animationsserie "Animanimals" greift Eigenarten von Tieren auf, die zum Ausgangspunkt verrückter Wendungen einer jeden Geschichte werden. So will sich die Katze - in der mit dem PRIX JEUNESSE ausgezeichneten Episode - eine Mäusesuppe kochen, bringt es jedoch nicht übers Herz, ihre liebgewonnenen Freunde in den Topf zu werfen.

Die Serie, die ohne Dialoge auskommt, hat bereits über 50 Auszeichnungen erhalten, darunter 2019 den Grimme-Preis. "Animanimals" ist eine Produktion von Studio FILM BILDER im Auftrag von KiKA und SWR. Autorin ist die Trickfilmerin Julia Ocker, verantwortliche Redakteure sind Stefan Pfäffle (KiKA) und Benjamin Manns (SWR).

Des Weiteren wurden die Live-Action-Serie "Superhero Academy" (ZDF) und der Animationsfilm "Die Schnetts und die Schmoos" (ZDF) aus dem KiKA-Angebot mit dem PRIX JEUNESSE ausgezeichnet. Insgesamt 406 Film- und Fernsehbeiträge aus 51 Ländern wurden zum diesjährigen Wettbewerb in den sechs Hauptkategorien angemeldet. 84 standen in der Finalrunde, darunter zehn deutsche Produktionen - so auch das KiKA-Geschichtsformat "Triff Anne Frank" (KiKA/hr) und die Vorschulserie "Stark mit Fidi" (KiKA).

Der PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL gilt weltweit als der renommierteste Treffpunkt für Medienschaffende im Kinder- und Jugendfernsehen. Fachleute aller Kontinente kommen zusammen, um die besten und innovativsten Kindermedienangebote mit den begehrten PRIX JEUNESSE-Trophäen auszuzeichnen.

Weitere Informationen zu den "Animanimals" finden Sie unter kommunikation.kika.de. Auf kikaninchen.de gibt's alle Episoden und jede Menge Zusatzmaterial.

