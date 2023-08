Kölner Stadt-Anzeiger

Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin kritisiert Führungsstil von Bundeskanzler Olaf Scholz

Köln. (ots)

Der ehemalige Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin kritisiert den Führungsstil von Bundeskanzler Olaf Scholz. "Was er bislang nicht praktiziert, ist deutliche Kommunikation, die Orientierung bietet. Das muss sich ändern", sagt Nida-Rümelin im Podcast "Die Wochentester" (Kölner Stadt-Anzeiger/RedaktionsNetzwerk Deutschland) im Gespräch mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Nida-Rümelin ist überzeugt, dass sowohl die "Kakophonie" in der Regierung als auch interne Machtkämpfe bei der Opposition rechte Populisten stärken. "Es gibt dauernd Konflikte innerhalb der Regierung. Und so berechtigt die zum Teil sind, entsteht dadurch eine Unsicherheit in der Bevölkerung." Und wenn die Oppositionspartei CDU auch nicht den "überzeugendsten Eindruck" mache und interne Machtkämpfe ausfechte wie derzeit deutlich zu erkennen, stärke das Populisten von rechts. "Die Tatsache, dass die demokratischen Parteien an Vertrauen verlieren, führt zu einer gefährlichen Verschiebung", sagt Nida-Rümelin. "Diese Verschiebung hängt auch damit zusammen, dass viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht wissen, was sie mit dieser AfD hätten, wenn diese wirklich noch weiter an Macht gewinnt. Das ist eine Partei, die in Teilen eindeutig rechtsradikal ist."

