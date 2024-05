KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA auf TINCON und re:publica in Berlin

Studie zu inklusiver Sprache und Dialog-Angebot zu "Die beste Klasse Deutschlands"

Erfurt (ots)

KiKA beteiligt sich mit einer Studien-Präsentation zu geschlechtergerechter und inklusiver Sprache in der Generation Alpha und einem Dialog-Angebot zum Schulklassen-Wettbewerb "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) am 28. Mai 2024 an den Digitalkonferenzen TINCON und re:publica in Berlin. Die TINCON ist für Jugendliche sowie junge Erwachsene und dreht sich um das Leitthema digitale Jugendkultur. Die re:publica präsentiert Diskussionen, Vorträge, Workshops, Performances und mehr unter dem Motto "Who cares?".

Inklusive Sprache in der Generation Alpha - 28. Mai 2024, 10:00 Uhr, Lightning Box 1

Wie Kinder zwischen sechs und 13 Jahren geschlechtsspezifische Ansprache erleben, was sie verstehen und sich wünschen sind Fragestellungen einer neuen, KiKA-eigenen, bevölkerungsrepräsentativen Studie, die im Frühjahr 2024 vom Institut "iconkids&youth" durchgeführt wurde. Sie untersucht die Verbreitung, das Verständnis und die Akzeptanz von unterschiedlichen Anspracheformen. Erstmals zum Deutschen Diversity-Tag stellen Saskia Weisser (KiKA-Markt- und Medienforschung) und Daniel Seiler (KiKA-Unternehmenskommunikation) die Ergebnisse vor.

"Die beste Klasse Deutschlands": Die Live-Quizshow - 28. Mai 2024, 9:45 Uhr, Stage 4

KiKA-Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva und Redakteur Thomas Miles präsentieren auf der TINCON-Bühne, wie das größte Schulquiz Deutschlands entsteht. Sie zeigen, wie sich die Show digital und in der KiKA-Quiz App aufstellt, und spielen ein Medienkompetenz-Quiz mit den Anwesenden. Im Q&A-Teil werden Fragen beantwortet.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell