PHOENIX

phoenix-Thementag: Leinen los!

Christi Himmelfahrt, Donnerstag 9. Mai 2024, ab 9.00 Uhr

Bonn (ots)

Am 9.Mai 2024 sticht phoenix mit dem Thementag "Leinen los!" in See und nimmt das Publikum mit auf eine nautische Reise. Ob Berufsschifffahrt mit dem Frachter oder privates Freizeitvergnügen mit Kreuzfahrtschiff, Motorboot oder Segelyacht, das Reisen auf dem Wasser bietet viel Raum für Abwechslung und Abenteuer. Dabei gibt es bezaubernde Orte in der Südsee, die Fjorde Norwegens und die raue Nordsee zu entdecken; ebenso wie die Schönheit der Flüsse Donau, Rhein und Rhône.

Aber auch auf eine Reise in die Geschichte dürfen sich die Zuschauer und Zuschauerinnen freuen. Von den Entdeckungsreisen des Kolumbus und Maggellan über den katastrophalen Untergang der Titanic bis zur Seefahrt in der DDR, liefert der Thementag ein breites historisches Bild. Und wer sich für Konstruktion und Technik von Schiffen interessiert, kommt in diesem Thementag mit Filmen über Superschiffe, Ozeanriesen oder den Bau des Nord-Ostsee-Kanal nicht zu kurz.

