MZ zum Anschlag in Moskau

Putin tickt wie die Tschekisten, Lenins geheime Sondertruppen zur Ausschaltung Oppositioneller, die ab dem Jahr 1917 in Russland ihr Unwesen trieben. Tschekisten leugnen generell das Gute im Menschen, sie sehen allerorten nur Feinde, die man ohne Skrupel belügen, betrügen und ermorden darf.

Für diese mehr als düstere Weltsicht ihres Staatschefs haben die russischen Opfer in der Crocus City Hall einen hohen Preis bezahlt. Doch damit nicht genug. Weil in Moskau nicht sein kann, was nicht sein darf, waltet das Böse weiter: Putin braucht dringend einen Sündenbock. Was liegt da näher, als auf Kiew zu verweisen? Für die Ukraine heißt das nichts Gutes. Die Menschen dort, in jüngster Zeit bereits schwer geprüft durch immer aggressiver werdende Luftangriffe, müssen sich auf neue, furchtbare Attacken einstellen.

