Frankfurter Rundschau

Israels Dilemma

Frankfurt (ots)

Der israelischen Regierung wird es nicht gelingen, im Süden Gazas gegen die Hamas-Terroristen vorzugehen und gleichzeitig den Schaden für die Zivilbevölkerung zu minimieren. Geht die israelische Armee ähnlich vor wie im Norden, werden wieder viele Palästinenserinnen und Palästinenser sterben. Und niemand scheint das verhindern zu können. Denn die israelische Regierung lässt sich von ihrem Kurs nicht abbringen. Nicht von Erinnerungen daran, dass auch Israel an das Völkerrecht gebunden sei. Nicht von der Ermahnung von US-Präsident Biden, die Strategie der Vergeltung durch eine politische Lösung zu ergänzen. Diese Debatte scheint auch in Israel kaum jemand zu führen. Zu sehr hat die Hamas mit dem barbarischen Überfall am 7. Oktober den Glauben daran zerstört, Israel sei ein sicherer Zufluchtsort. Und es scheint, als ob erst dieses Gefühl wiederhergestellt sein muss, bevor die Menschen in Israel über andere Ziele nachdenken als die Zerstörung der Hamas und die Befreiung der Geiseln.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell