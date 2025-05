Super Micro Computer, Inc.

Supermicro's DLC-2, die nächste Generation direkter Flüssigkühlungslösungen, reduziert den Strom-, Wasser-, Lärm- und Platzbedarf von Rechenzentren, senkt die Stromkosten um bis zu 40 % und die Gesamtbetriebskosten um bis zu 20 %

Einsparung von bis zu 40 % der Energiekosten von Rechenzentren

Schnellere Bereitstellung und Inbetriebnahme durch End-to-End-Lösung für die Flüssigkeitskühlung

Bis zu 40 % weniger Wasserverbrauch durch Warmwasserkühlung mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 45 °C, wodurch der Einsatz von Chillern reduziert wird

Ermöglicht leisen Rechenzentrumsbetrieb bei ~50 dB

Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Komplettlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, gibt mehrere Verbesserungen seiner Direct Liquid Cooling-(DLC-)Lösung bekannt, die neue Kühltechnologien für verschiedene Serverkomponenten beinhalten, höhere Flüssigkeitszufuhrtemperaturen ermöglichen und innovative mechanische Designs einführen, die das Verhältnis von KI pro Watt verbessern. Die Supermicro DLC-2-Lösung reduziert den Stromverbrauch von Rechenzentren um bis zu 40 % im Vergleich zu luftgekühlten Installationen. Diese fortschrittlichen Technologien ermöglichen eine schnellere Bereitstellung und eine kürzere Time-to-Online für eine hochmoderne flüssigkeitsgekühlte KI-Infrastruktur. Außerdem sinken die Gesamtbetriebskosten um bis zu 20 %. Die umfassende Kühlplattenabdeckung der Komponenten ermöglicht niedrigere Lüftergeschwindigkeiten und eine geringere Zahl von Lüftern, wodurch der Geräuschpegel im Rechenzentrum auf etwa 50 dB gesenkt wird.

„Angesichts des erwarteten Anstiegs der Nachfrage nach flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren auf 30 % aller Installationen haben wir erkannt, dass die derzeitigen Technologien nicht ausreichen, um diese neuen KI-optimierten Systeme zu kühlen", berichtet Charles Liang, President und CEO bei Supermicro. „Supermicro engagiert sich weiterhin für Innovation, umweltfreundliches Computing und die Verbesserung der Zukunft der künstlichen Intelligenz, indem es den Strom- und Wasserverbrauch, die Geräuschentwicklung und den Platzbedarf in Rechenzentren deutlich reduziert. Unsere neueste Innovation im Bereich der Flüssigkeitskühlung, DLC-2, reduziert die Stromkosten von Rechenzentren um bis zu 40 %."

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.supermicro.com/liquid-cooling.

Supermicro hat sich zum Ziel gesetzt, 20 % der Kosten für Rechenzentren einzusparen und die DLC-2-Innovationen als Teil von Rechenzentrums-Bausteinlösungen einzusetzen, um Flüssigkühlung breiter verfügbar und zugänglich zu machen.

Eine wichtige Komponente der neuen Flüssigkühlungsarchitektur ist ein GPU-optimierter Supermicro Server, der acht NVIDIA Blackwell GPUs und zwei Intel® Xeon® 6 CPUs enthält, alles in nur 4U-Rackhöhe. Dieses System wurde entwickelt, um erhöhte Kühlmittel-Vorlauftemperaturen zu unterstützen. Dieses einzigartige und optimierte Design umfasst Kühlplatten für CPUs, GPUs, Speicher, PCIe-Switches und Spannungsregler. Dabei sind keine Hochgeschwindigkeitslüfter und Wärmetauscher an der Rückwand erforderlich, wodurch die Kühlkosten für das Rechenzentrum gesenkt werden.

Der neue Supermicro DLC-2 Lösungs-Stack unterstützt das neue 4U Front-I/O NVIDIA HGX™ B200 8-GPU System, während die In-Rack Coolant Distribution Unit (CDU) eine erhöhte Kapazität zur Ableitung von 250 kW der erzeugten Wärme pro Rack aufweist. Die Supermicro DLC-2 Lösung nutzt auch vertikale Kühlmittelverteiler (CDMs), um heiße Flüssigkeit abzuführen und kühlere Flüssigkeit zu den Servern für das gesamte Rack zurückzuleiten. Dank des reduzierten Platzbedarfs im Rack können mehr Server installiert werden, wodurch die Rechendichte pro Flächeneinheit erhöht wird. Der vertikale CDM ist in verschiedenen Größen erhältlich, die genau auf die Anzahl der im Rack installierten Server abgestimmt sind. Der gesamte DLC-2-Lösungs-Stack ist in die Supermicro SuperCloud Composer®-Software integriert, um die Verwaltung auf Rechenzentrumsebene und die Orchestrierung der Infrastruktur zu ermöglichen.

Aufgrund der effizienten Flüssigkeitszirkulation und der nahezu vollständigen Flüssigkeitskühlung mit einer Wärmeabfuhr von bis zu 98 % pro Serverrack kann die Einlasstemperatur der Flüssigkeit auf bis zu 45 °C erhöht werden. Durch die höhere Einlasstemperatur entfallen der Bedarf an gekühltem Wasser, die Kosten für den Kühlkompressor und der zusätzliche Stromverbrauch, wodurch bis zu 40 % des Wasserverbrauchs im Rechenzentrum eingespart werden können.

In Kombination mit flüssigkeitsgekühlten Server-Racks und Clustern bietet DLC-2 auch Hybrid-Kühltürme und Wassertürme als Komponenten für Rechenzentrumsgebäude an. Die Hybridkühltürme vereinen die Eigenschaften von standardmäßigen Trocken- und Wassertürmen in einem einzigen Design. Dies ist vor allem an Rechenzentrumsstandorten mit starken saisonalen Temperaturschwankungen von Vorteil, um den Ressourcenverbrauch und die Kosten weiter zu senken.

Supermicro ist ein umfassender Anbieter von Lösungen aus einer Hand mit globaler Produktionsgröße, der Lösungsdesign auf Rechenzentrumsebene, Flüssigkühlungstechnologien, Netzwerke, Verkabelung, eine vollständige Software-Suite für das Rechenzentrumsmanagement, L11- und L12-Lösungsvalidierung, Vor-Ort-Bereitstellung sowie professionellen Service und Support anbietet. Mit Produktionsstätten in San Jose, Europa und Asien bietet Supermicro unübertroffene Fertigungskapazitäten für flüssigkeitsgekühlte Rack-Systeme. Dies gewährleistet eine pünktliche Lieferung, geringere Gesamtbetriebskosten (TCO) und gleichbleibende Qualität.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung sowie die Produktion und bietet unserer weltweiten Kundschaft Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt sowie hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt sowie optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden eine Optimierung für ihren exakten Arbeitsaufwand und ihre Anwendung, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen eine umfassende eine Reihe Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

