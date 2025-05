ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 22/25 Sonntag, 25.05. Bitte Zeitkorrekturen und Programmergänzung beachten: 21.20 neoriginal Crystal Wall Entführt 21.40 ZDF Magazin Royale (ZDF 23.5.2025) 22.10 MAITHINK X - Die Show Zucker - lebensnotwendig oder süßes Gift? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim 22.40 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke 23.15 MAITHINK X - Die Show Zucker - lebensnotwendig oder süßes Gift? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim 23.45 Neo Ragazzi Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Gäste: Überraschung für Sophie und Tommi 0.30 Halt nicht an! (Bumperkleef) 1.55 neoriginal Undercover (1) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 8.5.2019) 2.40 neoriginal Undercover (2) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 8.5.2019) 3.25 Der junge Inspektor Morse Orakel Nach den Romanen von Colin Dexter (vom 21.1.2022) 4.55 heute-show präsentiert: Till to go Digitalisierung Satirischer Spaziergang mit Till Reiners 5.05 Inspector Barnaby -6.40 Melodie des Todes Nach Motiven von Caroline Graham (vom 26.9.2011) Woche 24/25 Sonntag, 08.06. Bitte Programmänderung beachten: 4.20 Pandorum Payton Dennis Quaid Bower Ben Foster Nadia Antje Traue Gallo Cam Gigandet Bowers Vater Wotan Wilke Möhring Regie: Christian Alvart Deutschland/Alderney 2009 („Der Hornochse und sein Zugpferd“ entfällt.) Montag, 09.06. Bitte Programmänderungen beachten: 6.02 "heute-show"-Online Clip Till Reiners: Von Reizüberflutung bis Depression Die Auswirkungen von Social Media 6.10 Inspector Barnaby Tote singen nicht Nach Motiven von Caroline Graham (vom 25.5.2015) Inspector Barnaby John Nettles Constable Ben Jones Jason Hughes Joyce Barnaby Jane Wymark Cully Barnaby Laura Howard Dr. Bullard Barry Jackson Giles Armitage Ronan Vibert Laurence Barker Peter Capaldi Carolyn Armitage Sara Stewart Stephen Latimer Scott Handy Ellen Baker Annabelle Apsion Leo Clarke John Shrapnel Francis Crawford ichael Fitzgerald Connor Simpson Patrick Drury Sam Judd John Cording Kath Bullard Alwyne Taylor und andere Musik: Jim Parker Kamera: Colin Munn Drehbuch: David Lawrence Regie: Sarah Hellings Großbritannien 2003 7.45 Mord im Pfarrhaus Rev. Walter Goodfellow Rowan Atkinson Gloria Goodfellow Kristin Scott Thomas Grace Hawkins Maggie Smith Lance Patrick Swayze Holly Goodfellow Tamsin Egerton Regie: Niall Johnson Großbritannien 2005 („Zwei irre Spaßvögel“ und „Zwei irre Typen auf der Flucht“ entfallen. Weiterer Ablauf ab 9.20 Uhr wie vorgesehen.)

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell