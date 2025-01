ZDF

"ZDF goes Schule": Saarland und ZDF starten Pilotprojekt zur Medienbildung

Mainz (ots)

Im Oktober 2024 hat das ZDF seine neue Bildungsinitiative "ZDF goes Schule" vorgestellt. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat in Berlin den Start des Programms mit einer Keynote begleitet. Mit dem Saarland ist nun eine besondere Kooperation auf den Weg gebracht worden. Ab sofort wird es als Pilotland zukünftig ausgewählte und altersgerechte Bildungsinhalte über die Online Schule Saar (OSS) allen saarländischen Schulen zur Verfügung stellen. Mit dieser Initiative möchte das ZDF sein Engagement und sein Angebot für die Bildung von Kindern und Jugendlichen ausbauen, leichtere Zugänge zu Bildungsinhalten schaffen und deutschlandweit ein Netzwerk an Partnerschulen aufbauen.

Ministerpräsidentin und Vorsitzende des Deutschen Bundesrates, Anke Rehlinger: "Für das Saarland ist die Kooperation mit dem ZDF ein echter Gewinn und auch eine Anerkennung für die hervorragende digitale Bildungsinfrastruktur, die der Sender bei uns hier vorfindet. Lehrkräfte finden in den hochwertig produzierten Angeboten fundierte Quelle für ihren Unterricht. Wir müssen junge Menschen gegen die zunehmende Manipulation und Desinformation wappnen, die über die Sozialen Medien auf sie einprasseln. Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, Inhalte kritisch zu hinterfragen und Falschinformationen zu entlarven. Ich freue mich, dass wir hier mit dem ZDF einen starken und kompetenten Partner für diese Aufgabe gewinnen konnten."

Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot: "Der digitale Wandel verändert unseren Alltag grundlegend. Es ist eine große Herausforderung aus der Flut an Informationen herauszufiltern, was wichtig, aber auch was richtig und was falsch ist. Im Saarland haben wir uns intensiv Gedanken gemacht, wie wir junge Menschen so vorbereiten können, dass sie sich selbstsicher in einer zunehmend stark vernetzten digitalen Welt bewegen können. Wir haben zum Beispiel für den gerechten Zugang zu digitalen Geräten und Inhalten gesorgt. Bei uns hat jedes Kind ab Klasse 3 ein Tablet zur Verfügung, mit dem es auf digitale Inhalte wie Schulbücher, Unterrichtsmaterialien und Lernprogramme auf einer landeseigenen Plattform zugreifen kann. Wir haben verpflichtenden Informatikunterricht ab Klasse 7 und Medienkompetenz als Querschnittsaufgabe in unseren Lehrplänen verankert. Wir haben also die besten Voraussetzungen für modernen Unterricht geschaffen."

Dr. Florian Kumb, Direktor Audience des ZDF: "Bildung und das ZDF sind natürliche Partner. Mit 'ZDF goes Schule' beschreiben wir unseren Bildungsauftrag in der digitalen Welt neu – als verlässliche Informationsquelle, bildstarker Erklärer und als Plattform für gesellschaftlichen Diskurs. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem Saarland unsere Programmwelt noch zugänglicher machen können für die tägliche Schularbeit. Bildungsinhalte für alle – das ist Teil unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags."

Durch die gemeinsame Kooperation mit dem ZDF möchte das Saarland die Förderung von Medienkompetenzen in den Schulen stärken. Hierzu stehen Lehrkräften ab sofort vielfältige und umfangreiche Bildungsinhalte aus dem ZDF (unter anderem "Terra X", "logo!", "WISO") von Geschichtswissen über Medienbildung bis hin zum Erkennen von Desinformation zur Verfügung. Die Initiative "ZDF goes Schule" soll damit einen wichtigen Beitrag zur demokratischen Bildung von jungen Menschen leisten und stellt Lehrkräften hochwertige ZDF-Produktionen zu diversen Bildungsthemen sowie Unterrichtsmaterialien zur Verfügung.

Die Inhalte sind ab Frühjahr 2025 über die ländergemeinsame Bildungsmediathek MUNDO abrufbar und können direkt in die Online-Schule Saarland eingebunden werden.

Das Saarland nimmt an dieser Bildungsinitiative als Pilotland teil. In diesem Rahmen fand zuletzt ein Schulbesuch von Mirko Drotschmann, bekannt als "MrWissen2go", an der Gemeinschaftsschule Sonnenhügel in Völklingen statt.

