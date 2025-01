ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 22. Januar 2025, 20.15 Uhr

Aktenzeichen XY... Ungelöst

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Mittwoch, 22. Januar 2025, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... Ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle Tod in den Dünen An einem niederländischen Strand wird zwischen Dünen die Leiche einer unbekannten Frau gefunden. Niemand weiß, wer sie ist und wie sie ums Leben kam. Doch eine Spur führt nach Deutschland. Schock nach Feierabend In einem Supermarkt machen zwei Angestellte nach Feierabend die Abrechnung. Als sie gehen wollen und die Tür öffnen, steht ein maskierter Mann vor ihnen. Er hat ein Messer dabei. Seniorin schwer verletzt Eine 84-jährige Seniorin wird am helllichten Tag in ihrer Wohnung überfallen. Der Täter ist sehr brutal – er bedroht, schlägt und fesselt sie. Die alte Dame schwebt in Lebensgefahr. Rätsel um toten Säugli Ein anonymer Anrufer informiert die Polizei über ein totes Baby auf einem Autobahnparkplatz. Die Mordkommission übernimmt den Fall – und stößt auf eine interessante Zeugenbeobachtung. "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell