München (ots) - In diesem Jahr ist die ARD mit insgesamt 33 Nominierungen beim 60. Grimme Preis vertreten. In der Kategorie Fiktion sind sieben Produktionen nominiert, in der Kategorie Information & Kultur sind es zehn, in der Unterhaltung drei und in der Kategorie Kinder & Jugend sieben. Hinzu kommen drei "Spezial"-Nominierungen und drei für "Besondere journalistische Leistung". Sieben Nominierungen in der Kategorie ...

mehr