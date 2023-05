PHOENIX

Macit Karaahmetoglu (SPD): "Erdogan ist sowas wie ein Gott des Populismus"

Der stellvertretende Vorsitzende der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe und SPD-Fraktionsmitglied, Macit Karaahmetoglu, hält den wiedergewählten Präsidenten der Türkei, Erdogan, für einen erstklassigen Populisten. "Erdogan ist sowas wie ein Gott des Populismus", so Karaahmetoglu beim Fernsehsender phoenix. "Er wird im Grunde genommen das sagen, was gerade für ihn zum Vorteil reicht. Und er kann dann am nächsten Tag völlig was ganz anderes behaupten." Erdogan sei jederzeit "in der Lage, eine 180-Grad-Wendung hinzunehmen."

Mit Blick auf die Beziehungen Deutschlands und der EU zur Türkei ist Karaahmetoglu davon überzeugt, dass der türkische Präsident nach seinem Wahlsieg bald "versöhnlichere Töne anschlagen wird". Grund dafür sei die türkische Wirtschaft, die sich in einem "desolaten Zustand" befinde. Um westliche Investitionen und Tourist:innen zu bekommen, ist sich der SPD-Politiker sicher: "Erdogan braucht die EU. Erdogan braucht Deutschland." Doch auch der Westen sei auf die Türkei angewiesen, die "inmitten sämtlicher Krisengebiete unserer Welt, wo Kriege auch stattfinden" liege. Karaahmetoglu betont: "Allein das zeigt schon, dass die Türkei ein bedeutendes Land für uns ist," daher erwartet der SPD-Parlamentarier im phoenix-Interview zukünftig mehr Entgegenkommen auf beiden Seiten.

