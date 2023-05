50 Jahre mehr als günstig / Lidl feiert Jubiläum mit Helene Fischer, Barbara Schöneberger und Max Giermann

Lidl

Lidl feiert Jubiläum mit Helene Fischer, Barbara Schöneberger und Max Giermann

Bad Wimpfen

Mehr Frische, mehr Auswahl, mehr Preis-Leistung, mehr Nachhaltigkeit - und vieles mehr: Lidl feiert dieses Jahr "50 Jahre mehr als günstig". Den Auftakt des 50. Jubiläums machte an diesem Dienstag ein prominent besetztes Event in Bad Wimpfen am Hauptsitz von Lidl in Deutschland. Mit Gästen wie Max Giermann, Sally Özcan, Ana und Tim Johnson, Valentina Pahde, Nikeata Thompson und DJ David Puentez läutete der Lebensmittelhändler 20 Wochen mit zahlreichen attraktiven Geburtstagsangeboten, Rabatten, Gewinnspielen, Events und Retro-Kollektionen ein. Für Christian Härtnagel, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland, stand der Abend wie auch die gesamte Kampagne im Zeichen des Dankes: "Unsere Kollegen setzen sich jeden Tag engagiert ein, um die Versorgung unserer Kunden mit einer großen Vielfalt an Produkten des täglichen Bedarfs, hervorragender Qualität sowie Frische zum gewohnt günstigen Lidl-Preis sicherzustellen. Und auch unsere Partner haben in der Vergangenheit das Unmögliche mit uns möglich gemacht und begleiten uns oftmals schon von Anbeginn auf unserer Lidl-Geschichte. Deswegen wollen wir dieses Jubiläum auch gebührend feiern und es vor allem dazu nutzen, um Danke zu sagen. Danke an unsere Kunden für ihre Treue, Danke an all unsere Kolleginnen und Kollegen für ihren täglichen Einsatz und Danke an all unsere Geschäftspartner, die teilweise seit Jahrzehnten gemeinsam mit uns wachsen."

Eine starke Marke trifft auf starke Persönlichkeiten

Gemeinsam mit der Moderatorin Johanna Klum nahm Härtnagel die Gäste auf eine Zeitreise durch die wilden Siebziger, schrillen Achtziger, neonfarbenen Neunziger bis zur aktuellen Zeit: unter anderem mit Fotospots und einer Bar im Seventies Look. Sein Debüt als Protagonist der 50-Jahre Lidl-Kampagne feierte auch Comedy-Star Max Giermann. An der Seite von Entertainerin Barbara Schöneberger wird er in wöchentlichen Spots im Fernsehen sowie online zu sehen sein und die jeweils aktuellen Werbeaktionen ankündigen. Gut gelaunt und immer mit einem lockeren Spruch auf den Lippen sind sie zusammen in der Filiale unterwegs und treffen dabei immer wieder auf Kunden und Mitarbeiter.

Als starke Marke setzt Lidl mit Helene Fischer auf eine weitere starke Persönlichkeit: Die Erfolgskünstlerin kreiert nicht nur atemberaubende Live-Shows während ihrer diesjährigen Tournee, sondern feiert gemeinsam mit Lidl das 50-jährige Jubiläum in unterhaltsamen Spots, die im Kampagnenzeitraum zu sehen sein werden.

20 Wochen "Dankeschön" für Kunden, Kollegen und Partner

Die Kampagne startet am 19. Mai mit "Lidl-Lotto" (Aktionszeitraum: 19.05. - 25.06.23), einem Gewinnspiel, bei dem Lidl-Kunden Geldpreise im Gesamtwert von einer Million Euro (10x100.000EUR) gewinnen können. In der folgenden Woche sparen Kunden bis zu 50 Prozent auf Marken- und Eigenmarkenprodukte. Viele Sortimentsprodukte sind in den Filialen im neuen Look der Lidl-Jahrzehnte zu finden. Und auch im Non-Food Bereich stehen die Aktionsprodukte im Zeichen des Lidl-Logos und Retro-Klassikern.

Den Kollegen in Deutschland sagt Lidl ebenfalls danke: Auf sie warten Veranstaltungen, Überraschungspakete und weitere Aufmerksamkeiten ihres Arbeitgebers. "100.000 Kollegen haben wir in Deutschland im #teamlidl und werden damit in diesem Jahr erstmals sechs-stellig. Wir sind stetig gewachsen und unsere Kollegen sind der zentrale Erfolgsfaktor für uns. Ich möchte mich hiermit herzlich bei ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. Danke #teamlidl. Und die letzten Jahre haben im Besonderen bewiesen, dass sich unsere Kunden auf die Kollegen verlassen können", so Christian Härtnagel während des Auftaktevents.

Mehr zum Jubiläum von Lidl gibt es online unter www.lidl-zeitreise.de

