Supermicro bietet mit der neuen MicroCloud, einer Multi-Node-Lösung für leichte Workloads der Einstiegsklasse auf Basis von AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 4005, die besten Kosten und die höchste Dichte pro Serverinstanz

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Bietet eine 3,3-fach höhere Dichte als herkömmliche 1U-Server und maximiert so die Einsparungen bei Rackfläche und Stromverbrauch im Rechenzentrum und senkt die Gesamtbetriebskosten

Bietet bis zu 10 physisch getrennte Serverknoten pro Gehäuse, 2080 Kerne pro 42U-Rack und eine TDP von nur 65 W pro Server

Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, gibt bekannt, dass eine Reihe von Supermicro-Servern jetzt mit der neuesten Ergänzung der AMD-basierten CPUS der EPYC™ 4000-Serie, den AMD EPYC™ 4005-Prozessoren, ausgeliefert werden. Diese Server sind so optimiert, dass sie ein leistungsstarkes Gleichgewicht zwischen Leistungsdichte, Skalierbarkeit und Erschwinglichkeit bieten. Supermicro wird seine neue Supermicro MicroCloud Multi-Node-Lösung vorstellen, eine 10-Node-CPU- und eine 5-Node-CPU + GPU-Version in einem 3U-Formfaktor, ideal für Unternehmen, die Platz, Energie und Kosten ihrer IT-Infrastruktur optimieren wollen. Die MicroCloud-Produktfamilie von Supermicro zielt auf dedizierte Hosting-Märkte ab, in denen die gemeinsame Nutzung des Gehäuses, der Stromversorgung und der Kühlung erwünscht ist, während die physische Trennung beibehalten wird.

„Supermicro liefert weiterhin innovative Lösungen der Rack-Klasse für eine breite Palette von Anwendungsfällen als Erster auf den Markt, mit der Ergänzung unserer neuen Supermicro MicroCloud Multi-Node-Lösung, die mit den neuesten AMD EPYC-Prozessoren der 4005-Serie ausgestattet ist. Sie wurde entwickelt, um die Anforderungen von On-Premises- oder Cloud-Service-Providern zu optimieren, die leistungsstarke, aber kostengünstige Lösungen in einem kompakten 3U-Formfaktor benötigen", sagte Mory Lin, Vice President, IoT/Embedded & Edge Computing bei Supermicro. „Diese Server bieten bis zu 2080 Cores in einem Standard-42U-Rack, was den Platzbedarf im Rechenzentrum und die Gesamtbetriebskosten für Unternehmen und kleine und mittelgroße Betriebe erheblich reduziert."

Erfahren Sie mehr über Supermicro Server mit AMD EPYC-CPUs der 4005-Serie: https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series

Die Supermicro MicroCloud Server-Produktfamilie nutzt das in der Branche bewährte Design von Supermicro und ist auf bis zu 10 CPU-Knoten oder bis zu 5 CPU + GPU-Knoten pro Gehäuse skalierbar. Supermicro erweitert sein neuestes Portfolio an Rechenzentrumslösungen der Einstiegsklasse um die AMD EPYC-CPUs der 4005-Serie, die eine breite Palette an Systemen unterstützen, von 1U-, 2U- und Tower-Systemen bis hin zu den innovativen 3U-Multi-Node Supermicro MicroCloud-Servern. Mit bis zu 10 Server-Nodes auf nur 3U-Rackfläche können Kunden ihre Rechendichte im Vergleich zu branchenüblichen 1U-Rackmount-Servern um das 3,3-fache erhöhen. Die neuen CPUs der AMD EPYC 4005-Serie bieten bis zu 16 Cores und Taktraten von bis zu 5,7 GHz und ermöglichen die Unterstützung von Hochleistungsperipheriegeräten durch zwei PCIe 5.0 x8 Add-on-Karten oder eine x16-GPU voller Höhe und Breite. Dieses 3U-Multi-Node-System von Supermicro MicroCloud ist mit seinem platzsparenden Design und dem geringen Stromverbrauch für Web- und Dedicated Hosting, Cloud Gaming und Content Delivery Networks optimiert.

„Supermicro und AMD arbeiten seit den Produkten der EPYC™ 4000-Serie der ersten Generation zusammen, und es ist unglaublich, zu sehen, welche Fortschritte wir gemeinsam bei unseren neuesten EPYC™ CPUs der 4005-Serie in Kombination mit den MicroCloud-Servern von Supermicro für anspruchsvolle Enterprise-Cloud- und KI-bestimmte Workloads gemacht haben", so Derek Dicker, Corporate Vice President, Enterprise and HPC Business bei AMD. „Wir arbeiten eng mit Supermicro und anderen Partnern zusammen, um differenzierte Prozessoren für kostengünstige Unternehmenslösungen zu entwickeln. Die Speicher- und E/A-Funktionen in Kombination mit unserer neuesten 'Zen 5'-Architektur geben unseren Technologiepartnern die Flexibilität, leistungsstarke und dennoch erschwingliche Systeme zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen wachsender Unternehmen und Rechenzentren gerecht werden."

„Da Unternehmen versuchen, mit weniger mehr zu erreichen, insbesondere in Umgebungen, die mit Platz- und Energiebeschränkungen zu kämpfen haben, zeichnen sich Lösungen wie die Supermicro MicroCloud-Produkte mit AMD EPYC-Prozessoren der Serie 4005 durch ihre Fähigkeit aus, die Rechendichte drastisch zu erhöhen, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen", sagte Alvin Nguyen, Senior Analyst bei Forrester . „Diese Art von modularer Architektur mit mehreren Knoten eignet sich besonders gut für IT-Dienstleister und KMUs, die Platz im Rechenzentrum sparen, den Stromverbrauch reduzieren, die Gesamtbetriebskosten senken und eine effiziente Workload-übergreifende Skalierung ermöglichen wollen."

Die Server von Supermicro bieten dedizierte Serverplattformen für Unternehmen oder Service Provider, die neue Möglichkeiten mit leistungsstarken, KI-gesteuerten Lösungen erschließen wollen, die mit Funktionen wie gemeinsamer Stromversorgung und Kühlung energie- und platzsparend sind. AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 4005 mit hocheffizienter „Zen 5"-Kernarchitektur umfassen Prozessorkernzahlen von 6 bis 16 Cores, eine TDP von nur 65 W und ein Modell mit integrierter AMD 3D V-Cache™ Technologie für größeren L3-Cache und geringere Latenz. Mit zwei Kanälen für schnellen DDR5-Speicher (bis zu 192 GB Kapazität) und 28 Lanes für PCIe® der 5. Generation diese Prozessoren eine stromsparende Plattform mit hoher Dichte, die eine breite Palette von alltäglichen und ganztäglichen Geschäftsanforderungen unterstützt.

Diese Server sind für kleine und mittelgroße, Abteilungs- und Zweigstellenserver sowie für Anbieter von gehosteten IT-Diensten konzipiert, da sie eine überzeugende Kombination aus Erschwinglichkeit, Leistung und einfacher Verwaltung bieten. AMD EPYC-Prozessoren der 4005-Serie sind darauf ausgelegt, eine hohe Leistung für allgemeine Server-Workloads in einem schlanken Single-Socket-Paket zu liefern.

Die folgenden Systeme enthalten den AMD EPYC™-Prozessor der Serie 4005:

MicroCloud 10 Nodes

https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h10tnr

MicroCloud 5 Nodes

https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h5tnr

Mainstream, 1U

https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/1u/as-1015a-mt

Mainstream, 2U

https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/2u/as-2015a-tr (2U)

Tower-Server

https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/tower/as-3015a-i

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erstes auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung und Produktion dar und ermöglicht unseren globalen Kunden, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt sowie hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt sowie optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden eine Optimierung für ihren exakten Arbeitsaufwand und ihre Anwendung, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen eine umfassende eine Reihe Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

