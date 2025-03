Super Micro Computer, Inc.

Supermicro erweitert sein KI-Unternehmensportfolio um über 100 GPU-optimierte Systeme, die die kommende NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition und die NVIDIA H200 NVL-Plattform unterstützen

San Jose, Kalifornien, 20. März 2025 (ots/PRNewswire)

Mit einer breiten Palette an Formfaktoren kann das erweiterte Portfolio an PCIe-GPU-Systemen von Supermicro selbst die anspruchsvollsten Anforderungen von Rechenzentren erfüllen, mit bis zu 10 GPUs mit doppelter Breite für intelligente Edge-Systeme mit geringem Stromverbrauch, die maximale Flexibilität und Optimierung für KI-Workloads von Unternehmen bieten.

GTC 2025 Conference - Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, hat heute die Unterstützung für die neuen NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPUs auf einer Reihe von Workload-optimierten GPU-Servern und Workstations angekündigt. Die breite Palette von Supermicro Servern, die speziell für die NVIDIA Blackwell Generation von PCIe-GPUs optimiert sind, wird es mehr Unternehmen ermöglichen, beschleunigtes Computing für LLM-Inferenz und Feinabstimmung, agentenbasierte KI, Visualisierung, Grafik & Rendering und Virtualisierung zu nutzen. Viele GPU-optimierte Systeme von Supermicro sind NVIDIA-zertifiziert und garantieren Kompatibilität und Unterstützung für NVIDIA AI Enterprise, um den Prozess der Entwicklung und Bereitstellung von KI in der Produktion zu vereinfachen.

„Supermicro ist mit seinem breiten Portfolio an anwendungsoptimierten GPU-Servern, die in einer Vielzahl von Unternehmensumgebungen mit sehr kurzen Vorlaufzeiten eingesetzt werden können, führend in der Branche", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. „Unsere Unterstützung für den NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-Grafikprozessor bietet eine weitere Dimension der Leistung und Flexibilität für Kunden, die die neuesten beschleunigten Rechenfunktionen vom Rechenzentrum bis zum intelligenten Netzwerk einsetzen möchten. Die breite Palette an PCIe-GPU-optimierten Produkten von Supermicro unterstützt auch NVIDIA H200 NVL in 2-Wege- und 4-Wege-NVIDIA NVLink™-Konfigurationen, um die Inferenzleistung für moderne KI-Modelle zu maximieren und HPC-Workloads zu beschleunigen."

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/pcie-gpu.

Die NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition ist eine universelle GPU, die sowohl für KI als auch für Grafik-Workloads optimiert ist. Die neue GPU bietet im Vergleich zur vorherigen Generation NVIDIA L40S eine deutlich verbesserte Leistung, darunter einen schnelleren GDDR7-Speicher und eine doppelt so hohe Speicherkapazität, Unterstützung für PCIe 5.0-Schnittstellen für eine schnellere GPU-CPU-Kommunikation und neue Multi-Instance-GPU-Funktionen (MIG), die die gemeinsame Nutzung einer einzelnen GPU für bis zu vier vollständig isolierte Instanzen ermöglichen. Darüber hinaus unterstützen Supermicro GPU-optimierte Systeme auch NVIDIA SuperNICs wie NVIDIA BlueField®-3 und NVIDIA ConnectX®-8 für die beste Infrastruktur-Skalierung und GPU-Clustering mit NVIDIA Quantum InfiniBand und NVIDIA Spectrum Ethernet.

„Die NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition ist die ultimative Rechenzentrums-GPU für KI und Visual Computing und bietet eine beispiellose Beschleunigung für die anspruchsvollsten Workloads", sagt Bob Pette, Vizepräsident für Unternehmensplattformen bei NVIDIA. „Die NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition erweitert Supermicros breites Angebot an NVIDIA-beschleunigten Systemen, die praktisch jede Arbeitslast in der KI-Entwicklung und -Inferenz beschleunigen."

Neben der unternehmenstauglichen NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition unterstützen ausgewählte Supermicro Workstations auch die neue NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition und die NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, die leistungsstärksten professionellen Grafikprozessoren für KI-Verarbeitung und -Entwicklung, 3D-Rendering, Medien und Content Creation Workloads.

Zu den Systemfamilien von Supermicro, die die neuen GPUs unterstützen, gehören die folgenden:

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition

5U PCIe GPU – Hochflexible, thermisch optimierte Architekturen für die Unterstützung von bis zu 10 GPUs in einem einzigen Gehäuse mit Luftkühlung. Die Systeme verfügen über Dual-Sockel-CPUs und PCIe 5.0-Erweiterung, um Hochgeschwindigkeitsnetzwerke zu ermöglichen. Zu den wichtigsten Workloads gehören KI-Inferenz und Feinabstimmung, 3D-Rendering, digitaler Zwilling, wissenschaftliche Simulationen und Cloud-Gaming.

NVIDIA MGX™ – GPU-optimierte Systeme auf Basis des modularen NVIDIA-Referenzdesigns, die bis zu 4 GPUs in 2U oder 8 GPUs in 4U unterstützen, um industrielle Automatisierung, wissenschaftliche Modellierung, HPC und KI-Inferenzanwendungen zu unterstützen.

3U Edge-optimierte PCIe GPU - Kompakter Formfaktor, der für den Einsatz in Edge-Rechenzentren entwickelt wurde und bis zu 8 Double-Width- oder 19 Single-Width-GPUs pro System unterstützt. Zu den wichtigsten Arbeitslasten gehören EDA, wissenschaftliche Modellierung und KI-Inferencing.

SuperBlade®– Dichteoptimierte und energieeffiziente Multi-Node-Architektur für maximale Rack-Dichte, mit bis zu 120 GPUs pro Rack.

Rackmount Workstation – Workstation-Leistung und Flexibilität in einem Rackmount-Formfaktor, der Unternehmen, die zentralisierte Ressourcen nutzen möchten, eine höhere Dichte und Sicherheit bietet.

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition und NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition

Tower Workstation – Eine Reihe von Desktop- und Under-Desk-Formfaktoren für KI-, 3D-Medien- und Simulationsanwendungen, ideal für KI-Entwickler, Kreativstudios, Bildungseinrichtungen, Außenstellen und Labors.

Unterstützung für andere derzeit verfügbare GPUs wie H200/H100 NVL, L40S, L4 und andere:

4U GPU-optimiert – Bis zu 10 GPUs mit doppelter Breite in Single-Root- und Dual-Root-Konfigurationen sowie Tower-GPU-Server mit bis zu 4 GPUs mit doppelter Breite.

1U und 2U MGX™ – Kompakte GPU-optimierte Systeme, die auf NVIDIAs modularem Referenzdesign mit bis zu 4 doppelt so breiten GPUs basieren.

1U- und 2U-Rackmount-Plattformen – Flaggschiff-Performance Hyper und Hyper-E sowie Cloud Data Center optimierte CloudDC, die bis zu 4 GPUs mit doppelter Breite oder 8 mit einfacher Breite unterstützen.

Multi-Prozessor – 4- und 8-Sockel-Architekturen für maximale Speicher- und E/A-Dichte mit bis zu 2 GPUs mit doppelter Breite in 2U oder 12 GPUs mit doppelter Breite in 6U.

Edge – Kompakte Edge-Box-PCs, die 1 GPU mit doppelter Breite oder 2 GPUs mit einfacher Breite unterstützen.

