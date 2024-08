Lebensidealisten GmbH

Dauerhaft glücklich: Wie die Lebensidealisten die Paartherapie revolutionieren

Neumünster (ots)

Rund jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden - ein alarmierender Trend, der auf ungelöste Konflikte und mangelnde Kommunikation zurückzuführen ist. Florian und Ina Kleinschmidt, Gründer der Lebensidealisten, bieten nachhaltige Paartherapien und Beziehungstrainings an, die Paaren helfen, ihre Konflikte zu überwinden und langfristig harmonische Beziehungen zu führen. Mit ihrer systematischen und bewährten Methodik unterstützen sie Paare dabei, wieder zueinander zu finden und ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen. Wie ihnen das gelingt, erfahren Sie hier.

Grundsätzlich streben Paare nach harmonischen, stabilen Beziehungen und möchten Konflikte langfristig lösen. So sind sie durchgehend darum bemüht, ihre Partnerschaft zu stärken und gemeinsame Zukunftspläne zu verwirklichen. Doch emotionale Verletzungen, mangelnde Kommunikation und berufliche Belastungen erschweren diesen Weg erheblich. Oft fehlt es an nachhaltigen Strategien zur Konfliktbewältigung, was betroffene Paare daran hindert, ihre Beziehung dauerhaft zu stabilisieren. "Wenn Paare diese Probleme nicht frühzeitig angehen, führt das unweigerlich zu immer größeren Konflikten und letztendlich zur Trennung", warnt Florian Kleinschmidt von den Lebensidealisten. "Nur durch rechtzeitiges Handeln und die richtige Unterstützung können sie ihre Beziehung retten und wieder zueinander finden."

"Dabei ist eine systematische und nachhaltige Auflösung emotionaler Konflikte nötig. Dadurch können Paare nicht nur ihre Beziehung stabilisieren, sondern auch langfristig glücklich zusammenleben", fügt Ina Kleinschmidt hinzu. Die beiden Lebensidealisten-Coaches verfügen über umfassende Expertise im Bereich der Paar- und Familientherapie: Insbesondere ihre Ausbildung zum System Empowering Coach und Mediator am Hanseatischen Institut hat ihnen die notwendigen Fähigkeiten vermittelt, um Paare effektiv zu unterstützen. Seit der Gründung der Lebensidealisten im Jahr 2019 haben sie über 1.000 Paaren geholfen, ihre Beziehungsprobleme zu überwinden und eine stabile Partnerschaft aufzubauen. Die intensive Arbeit mit der System Empowering Methode hat es ihnen dabei ermöglicht, emotionale Verletzungen nachhaltig zu lösen und das Fundament für harmonische Beziehungen zu stärken.

Individuelle Ansätze und durchgehende Betreuung: So funktioniert die Zusammenarbeit mit den Lebensidealisten

Die Zusammenarbeit mit den Lebensidealisten beginnt mit einem kostenlosen telefonischen Erstgespräch, in dem das individuelle Thema und das Ziel des Paares besprochen werden. Anschließend werden maßgeschneiderte Coaching-Pakete empfohlen, die genau auf die Bedürfnisse der Paare abgestimmt sind. Diese Pakete beinhalten bis zu fünf wöchentliche Coaching-Sitzungen, die online via Zoom durchgeführt werden, um maximale Flexibilität und Erreichbarkeit zu gewährleisten. Eine Besonderheit ist der dauerhafte WhatsApp-Support, der den Paaren auch zwischen den Sitzungen zur Verfügung steht und eine kontinuierliche Begleitung ermöglicht.

Ein weiterer Vorteil der Lebensidealisten ist das breit gefächerte Team von acht Coaches, die alle die gleiche Ausbildung beim Hanseatischen Institut absolviert haben. Zusätzlich bringt jeder von ihnen weitere Schwerpunkte und individuelle Fortbildungen mit. Dies ermöglicht eine individuelle und vielseitige Betreuung, die sowohl Paar- und Familientherapie als auch Einzelcoachings umfasst. Die spezielle Methodik der Lebensidealisten, die auf der nachhaltigen Auflösung emotionaler Konflikte basiert, hebt sie deutlich von anderen Anbietern ab und bietet eine wirksame Alternative zu herkömmlichen Paartherapien. "Wir legen großen Wert darauf, unsere Klienten zu befähigen, ihre Probleme eigenständig zu lösen und dadurch langfristig eine harmonische und glückliche Beziehung zu führen", fasst Ina Kleinschmidt zusammen.

Mit zielführender Kommunikation zu dauerhaft glücklichen Beziehungen: Wie die Lebensidealisten ihre Branche prägen

"Das Wichtigste für eine funktionierende Beziehung ist es, sich nicht aus dem Blick zu verlieren und offen miteinander zu kommunizieren", betont Florian Kleinschmidt. Ein entscheidendes Geheimrezept für eine funktionierende und harmonische Beziehung liegt laut den Lebensidealisten somit in der offenen und ehrlichen Kommunikation sowie der individuellen Selbstentwicklung. Dabei ist es entscheidend, emotionale Verletzungen frühzeitig anzusprechen und zu heilen, um das Fundament der Beziehung zu stärken - genau dabei unterstützen die Beziehungsexperten ihre Kunden durchgehend.

Auch für die Zukunft haben sich Florian und Ina Kleinschmidt hohe Ziele gesetzt: Sie möchten jährlich 1.000 Paare coachen und die Branche durch ihre effektive und nachhaltige Methode prägen. Zudem arbeiten sie täglich daran, das beste Angebot für Beziehungstraining und Paartherapie am Markt zu liefern und dadurch vielen weiteren Paaren zu einem glücklichen und erfüllten Zusammenleben zu verhelfen. "Unsere Vision ist es, nachhaltige Lösungen für Beziehungsprobleme zu bieten und Paaren dabei zu helfen, eine stabile und glückliche Partnerschaft zu führen", resümiert Ina Kleinschmidt.

Sie wollen ungelöste Konflikte endlich hinter sich lassen und eine dauerhaft harmonische Beziehung führen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Lebensidealisten und buchen Sie ein unverbindliches Erstgespräch!

Original-Content von: Lebensidealisten GmbH, übermittelt durch news aktuell