ChangAn Automobile setzt mit dem Thema „Gemeinsam für eine intelligentere Welt" auf der Auto Shanghai 2025 auf Innovation

ChangAn Automobile („ChangAn" oder „das Unternehmen"), ein Unternehmen für intelligente, kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie, stellte auf der Auto Shanghai 2025 offiziell sein Thema Together for a Smarter World vor. Bei der Veranstaltung standen die drei Hauptstrategien des Unternehmens im Mittelpunkt: die Shangri-La-Mission für neue Energie, der Dubhe-2.0-Plan für Intelligenz und der Vast-Ocean-Plan für die globale Expansion, der den Beginn eines neuen Kapitels in der fortschrittlichen, grünen Automobiltechnologie markiert.

Im Rahmen seiner laufenden Umstrukturierung hat ChangAn durch seine drei Kernstrategien große technologische Fortschritte gemacht. Im Rahmen der Shangri-La-Mission entwickelte das Unternehmen die Golden-Shield-Festkörperbatterie und eine ganze Reihe neuer Energieprodukte, darunter den BlueCore 3.0 Antriebsstrang und das branchenweit erste PREV, das PHEV- und REEV-Technologien kombiniert. Der Dubhe-2.0-Plan verfügt über fortschrittliche intelligente Systeme wie den Intelligent TS Drive, das Intelligent TY Cockpit und das Intelligent TH Chassis. Der Vast-Ocean-Plan hat die globale Präsenz von ChangAn erweitert, insbesondere in Europa.

Durch jahrelange Investitionen in Forschung und Entwicklung hat ChangAn Automobile eine solide Grundlage in den Bereichen neue Energien und intelligente Mobilität geschaffen und die Einführung intelligenter Fahrzeuge der nächsten Generation vorangetrieben. Auf der Auto Shanghai 2025 stellte ChangAn mit den drei Flaggschiff-Modellen CHANG-AN Q07, DEEPAL S09 und AVATR 06 eine neue Generation intelligenter Lösungen seiner drei Kernmarken vor, die die führende Rolle des Unternehmens bei der Förderung und Verbreitung intelligenter Mobilität unterstreichen. Sie verdeutlichen jeweils die Führungsrolle des Unternehmens bei der Entwicklung digitaler, intelligenter Automobile. Als Weltneuheit präsentierte das Unternehmen ein zukünftiges Mobilitätsangebot mit fliegenden Autos, humanoiden Robotern, Roboterhunden, Robotern mit Rädern und intelligenten Exoskeletten. Diese Innovationen boten eine eindrucksvolle Vision der Verkehrslandschaft von morgen und der Rolle von ChangAn bei deren Gestaltung.

ChangAn brachte auch über 500 nationale und internationale Medien und mehr als 600 globale Partner zusammen, um die digital-intelligenten Errungenschaften seiner drei Hauptmarken zu sehen. Im Rahmen des Markenpavillons, der Präsentation von Spitzentechnologien und eines globalen Medienbriefings konnte ChangAn seine Innovationsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis stellen und damit den Beginn einer dynamischen, technologiegetriebenen Reise mit globaler Resonanz markieren.

„Vor acht Jahren stand die Automobilindustrie am Vorabend eines großen Wandels, wie es ihn seit über einem Jahrhundert nicht mehr gegeben hatte. Sie war dabei, einen tiefgreifenden Wandel einzuleiten, der unter anderem Energie, Technologie und Globalisierung umfasste", sagte Zhu Huarong, Vorsitzender von ChangAn Automobile. „Seitdem hat ChangAn Automobile konsequent auf Innovation gesetzt und einen hochwertigen, intelligenten und umweltfreundlichen Entwicklungspfad verfolgt. Mit der Einführung der Shangri-La-Mission, des Dubhe-2.0-Plans und des Vast-Ocean-Plans, die das Wachstum des Marktes, der industriellen Struktur und der technologischen Stärke vorangetrieben haben, haben wir unsere dritte Unternehmenstransformation, die der Branche voraus ist, eingeleitet. Heute haben wir uns zu einer Weltklasse-Marke für intelligente, kohlenstoffarme Mobilität entwickelt."

Die globale Industrielandschaft entwickelt sich immer schneller und ChangAn will in Zusammenarbeit mit der gesamten Industrie neue Möglichkeiten für die Mobilität der Zukunft erforschen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Kraft von Wissenschaft und Technologie diese neue Ära der menschlichen Mobilität vorantreiben und verbessern wird.

Informationen zu ChangAn Automobile ChangAn ist ein Unternehmen für intelligente, kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie. Die Produktpalette umfasst Personenkraftwagen, Pick-ups und leichte Nutzfahrzeuge. Angetrieben von Innovation und industrieller Modernisierung ist das Unternehmen bestrebt, die nachhaltige Mobilität voranzutreiben und zu einem globalen Branchenführer zu werden. Im April 2025 veröffentlichte ChangAn seinen ESG-Bericht 2024 – den 17. seit 2008. Das Unternehmen hat Initiativen wie die Katastrophenhilfe in Südostasien, den Luban Workshop in Peru und die Bekämpfung der Wüstenbildung in Saudi-Arabien unterstützt. Aufgrund seines Engagements für Nachhaltigkeit wurde das Unternehmen erstmals in die Liste der „Top 100 ESG-gelisteten Unternehmen in China" aufgenommen.

