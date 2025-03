Changan Automobile

ChangAn Automobile fördert intelligente und nachhaltige Mobilität in Europa mit Dubhe Plan 2.0 und intelligenten Fahrtechnologien

München, 24. März 2025 (ots/PRNewswire)

ChangAn Automobile („ChangAn" oder „das Unternehmen"), ein Unternehmen für intelligente, kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie, gab die Einführung seiner neuen Energie- und intelligenten Technologien bei seiner Markeneinführungsveranstaltung in Deutschland am 21. März bekannt. Im Rahmen seines Dubhe Plans 2.0 hat ChangAn bedeutende Durchbrüche in den Bereichen intelligentes Fahren, intelligente Vernetzung und intelligente Interaktion erzielt und damit die Entwicklung intelligenter Mobilitätslösungen beschleunigt. Diese Fortschritte sind darauf ausgerichtet, die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichem Reisen in Europa zu befriedigen, und bieten effiziente, kohlenstoffarme und intelligente Lösungen für eine nachhaltige Zukunft der Mobilität.

Seit dem Start des Dubhe Plans 1.0 im Jahr 2018 steht ChangAn an der Spitze der Entwicklung intelligenter Fahrzeuge, angetrieben von der Vision, Pionierarbeit für die neue Ära der intelligenten Mobilität zu leisten. Im Rahmen des Dubhe Plans 1.0 erreichte das Unternehmen wichtige Meilensteine, wie die 100%ige Fahrzeugvernetzung bei neuen Modellen ab 2020, die Integration von Fahrerassistenzsystemen in alle neuen Produkte und die Entwicklung zu einem Branchenpionier im Bereich der L3-Technologie für autonomes Fahren, für die bereits eine Zertifizierung in China vorliegt. Darüber hinaus führte das Unternehmen sprachgesteuerte Funktionen für das Auto ein, wobei der intelligente Sprachassistent XiaoAn inzwischen 4,68 Millionen Nutzer hat.

Im Rahmen des Dubhe-Plans 2.0 treibt ChangAn nun den Durchbruch in den Bereichen intelligentes Fahren, intelligente Vernetzung und intelligente Interaktion voran und gestaltet so die Zukunft der intelligenten Mobilität. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, „fürsorgliche, intuitive, KI-gestützte, intelligente Fahrzeuge zu liefern, die dich wirklich verstehen" – nicht nur eine Vision, sondern ein Fahrplan für die Zukunft. Unser Ziel ist es, intelligente Fahrzeuge für das neue Zeitalter zu verbreiten und zu demokratisieren, wobei wir eine Doppelstrategie aus unabhängiger Innovation und gemeinsamer Entwicklung verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, führt ChangAn vier große intelligente Upgrades durch, die effiziente, kohlenstoffarme und intelligente Mobilitätslösungen bieten, um die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichem Reisen in Europa zu erfüllen.

Ab 2025 wird ChangAn die Entwicklung nicht-intelligenter neuer Produkte einstellen und damit sein Engagement für die intelligente Transformation bekräftigen. Gleichzeitig investiert das Unternehmen verstärkt in die technologische Forschung und Entwicklung, um die nächste Generation von Batterien voranzutreiben. Die neueste Festkörperbatterie des Unternehmens, die in China entwickelt und getestet wurde, weist eine Energiedichte von bis zu 400 Wh/kg auf und bietet eine Reichweite von mehr als 1.500 km mit einer vollen Ladung. Durch die KI-gesteuerte Ferndiagnose wird die Sicherheit um 70 % verbessert. Dies geht aus Daten von Tests hervor, die in China durchgeführt wurden, mit dem Ziel, die mit Flüssigbatterien verbundenen Risiken zu beseitigen. Ein funktionsfähiger Prototyp der Festkörperbatterie soll bis Ende des Jahres vorgestellt werden. Die Installation und Überprüfung ist für 2026 und die Massenproduktion für 2027 geplant. Darüber hinaus hat ChangAn eine führende zentrale Ringnetzarchitektur mit softwaredefiniertem Zugang (SDA) entwickelt, die jetzt in die Massenproduktion geht und mit dem CHANG-AN E07 eingeführt wurde.

ChangAn verfügt über ein globales Forschungs- und Entwicklungsteam mit 13.000 Experten aus über 30 Ländern und ist führend bei der Integration von Spitzentechnologien in seine Fahrzeuge, um intelligente und nachhaltige Mobilitätslösungen auf den Weltmarkt zu bringen. Auf der Veranstaltung feierte der DEEPAL S07 von ChangAn seine Europapremiere und präsentierte fortschrittliche Funktionen, die für mehr Komfort, Sicherheit und Bequemlichkeit sorgen. Er verfügt über einen verstellbaren 15,6-Zoll-Touchscreen, Unterstützung für Apple CarPlay und Android Auto sowie ein Augmented-Reality-Head-up-Display (AR-HUD). Die Sicherheit wird durch eine 360-Grad-Kamera, einen Fahrtenschreiber und eine transparente Fahrwerksansicht weiter erhöht, während eine intelligente Gestenerkennung und anpassbare Szenenmodi für ein nahtloses Benutzererlebnis sorgen.

Mit dem Markteintritt von ChangAn in Europa, der mit seinen intelligenten Technologien in vollem Gange ist, engagiert sich das Unternehmen für die Förderung des kohlenstoffarmen, nachhaltigen Reisens, für die Vorreiterrolle zukünftiger Reisemodi mit technologischen Innovationen und für die Bereitstellung effizienter und intelligenter umweltfreundlicher Reiselösungen für europäische Nutzer.

