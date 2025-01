PHOENIX

Atlantik-Brücke Vorsitzender Sigmar Gabriel: Europa darf "nicht wie das Kaninchen auf die Schlange aufs Weiße Haus schauen"

20. Januar 2025 - Der Vorsitzende der Atlantik-Brücke und frühere Bundesaußenminister, Sigmar Gabriel, hat zum Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump die europäischen Staaten aufgefordert, mit einer Stimme gegenüber den USA aufzutreten und gleichzeitig die eigenen Hausaufgaben zu erledigen. "Wir müssen mehr bei uns hingucken, und nicht wie das Kaninchen auf die Schlange aufs Weiße Haus schauen", äußerte sich Gabriel im Fernsehsender phoenix und fügte hinzu: "Wenn wir Europäer einzeln dahinfahren, um den Ring zu küssen, werden wir nicht weit kommen." Europa müsse Selbstbewusstsein zeigen, denn "je stärker Europa ist, umso besser werden wir mit diesem Amerika unter Donald Trump klarkommen". Notwendig sei es aber auch, dass Europa die eigenen Hemmnisse und Versäumnisse in den Griff bekomme. "Wer die liberale Demokratie verteidigen will, der muss zuerst mal zuhause zeigen, dass er den Bedürfnissen in der Bevölkerung gerecht wird. Das tun wir nicht in ausreichendem Maße", war Gabriel überzeugt. Im Bundestagswahlkampf würde den Menschen von allen Parteien mehr versprochen, als man später politisch umsetzen könne. "Ich würde damit anfangen, den Menschen nicht das Blaue vom Himmel zu versprechen und damit beginnen, die Wahrheit zu sagen."

In Europa gelte es, die Demokratien zusammenzuhalten, Bedrohungen ernst zu nehmen und Einigkeit zu zeigen. "Wir sind in einer Situation, in der Europa auch scheitern kann", so der Vorsitzende der Atlantik-Brücke. Deshalb benötige die Europäische Union dringend ein politisches Zentrum, das in der Vergangenheit Deutschland, Frankreich und auch Polen gebildet hätten. "Das erste, was man jetzt tun müsste, ist, dass die nächste Bundesregierung die Kraft Deutschlands wieder in den Dienst der Europäischen Union stellt", glaubte Gabriel.

