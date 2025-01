PHOENIX

Volker Beck, Präsident Deutsch-Israelische Gesellschaft: Israel zahlt mit diesem Deal einen hohen Preis für seine Sicherheit

Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, hat angemahnt, bei einem kommenden Wiederaufbau der Strukturen im Gazastreifen, im Zuge des Deals zwischen Israel und der Hamas und der damit zeitlich begrenzten Waffenruhe, auf die richtigen Kräfte zu setzen. Bei phoenix sagte Beck, es müsse nun ein Schwerpunkt auf die Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen gelegt werden, die internationale Staatengemeinschaft habe jedoch die Aufgabe, darauf zu achten, dass man "bei Aufbauanstrengungen, bei Anstrengungen zur Verbesserung der Lage für die Menschen in Gaza, nicht auf falsche Pferde" setze. Beck wies auf die Vorwürfe gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UN-Flüchtlingshilfswerks für die Palästinenser, UNRWA, hin, eng mit der Hamas verwoben zu sein. "Hier müssen wir darauf setzen, dass es andere zivile Kräfte gibt, ansonsten ist das wieder nur eine Episode in diesem Konflikt und wir sehen irgendwann die nächste Runde", so Volker Beck. Die Hamas habe bereits erklärt, sich regruppieren zu wollen. Israel zahle einen hohen sicherheitspolitischen Preis für das Abkommen, so Beck. "Es wird darauf verzichtet, dass die Hamas-Strukturen vollständig zerstört und entwaffnet werden und es werden Hunderte von Terroristen freigelassen, im Gegenzug zur Befreiung der 98 Geiseln [...] und das sind die Kämpfer der Zukunft", so der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.

