Supermicro liefert mehr als 20 neue Systeme, die die Leistung von Single-Socket-Systemen neu definieren und Rechenzentren mit Energie-, Platz- und Kosteneinsparungen versorgen

San Jose, Kalifornien, 28. März 2025 (ots/PRNewswire)

Neue Systemarchitekturen unterstützen Intel ® Xeon® 6 mit P-Cores, die bis zu 136 PCIe 5.0 Lanes bieten und die Möglichkeiten für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke, GPUs und Speichergeräte erweitern

Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher und 5G/Edge, kündigt die Verfügbarkeit neuer Single-Socket-Server an, die Anwendungen unterstützen können, für die bisher Dual-Socket-Server für eine Reihe von Rechenzentrums-Workloads erforderlich waren. Durch die Nutzung einer Single-Socket-Architektur können Unternehmen und Rechenzentrumsbetreiber die Anschaffungskosten, die laufenden Betriebskosten wie Strom und Kühlung sowie den physischen Platzbedarf von Server-Racks im Vergleich zu früheren Systemgenerationen mit älteren Prozessoren reduzieren.

„Wir treten in ein neues Zeitalter der Datenverarbeitung ein, in dem energieeffiziente und thermisch optimierte Single-Socket-Architekturen zu einer echten Alternative zu herkömmlichen Dual-Prozessor-Servern werden", so Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Unsere neuen Single-Socket-Server unterstützen 100 % mehr Kerne pro System als frühere Generationen und wurden für maximale Beschleunigung, Netzwerk- und Speicherflexibilität entwickelt. Durch die Unterstützung von Prozessoren mit einer TDP von bis zu 500 Watt können diese neuen Systeme so konfiguriert werden, dass sie eine breite Palette von Arbeitslast-Anforderungen erfüllen."

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.supermicro.com/singlesocket

„Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit Supermicro fortzusetzen, um leistungsstarke Serverlösungen zu liefern", sagt Karin Eibschitz Segal, Corporate Vice President & Interim GM, Intel Data Center & AI Group. „Unser erweitertes Portfolio an Single-Socket-Systemen, die mit den neuesten Intel Xeon 6-Prozessoren mit P-Cores optimiert wurden, bietet eine höhere Anzahl an Kernen, schnellere Speicherunterstützung und bis zu 136 PCIe 5.0-Lanes – und damit eine Leistung, die bisher nur mit Dual-Socket-Plattformen erreichbar war."

„Da Unternehmen bei ihrer Infrastruktur weiterhin Wert auf Effizienz, Flexibilität und Kosteneffizienz legen, erweisen sich Single-Socket-Server als überzeugende Lösung", so Kuba Stolarski, Research Vice President für den Bereich Computing Systems bei IDC. „Diese Single-Socket-Server bieten ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung, Skalierbarkeit und Gesamtbetriebskosten, das für eine Vielzahl von Arbeitslasten, von Edge-Computing bis hin zur Virtualisierung, erforderlich ist. Damit sind sie die ideale Wahl für Unternehmen, die in einem sich entwickelnden Markt effizient skalieren möchten."

Die Single-Socket-Serversysteme von Supermicro können für eine Vielzahl von Arbeitslasten konfiguriert werden, darunter EDA, FSI, Cloud Computing, Storage, Content Delivery, Virtualisierung, AI, Networking und Edge Computing. Die Verwendung einer Single-Socket-Architektur hat gegenüber Multiprozessorsystemen mehrere entscheidende Vorteile, darunter das Fehlen der CPU-CPU-Verbindung, wodurch mehr I/O-Kapazität des Prozessors für die PCIe-Erweiterung frei wird und Latenzprobleme im Zusammenhang mit dem Non-Uniform Memory Access (NUMA) vermieden werden. Die verbesserte Verfügbarkeit von PCIe-Lanes im Vergleich zu früheren Generationen bedeutet, dass mehr und schnellere Netzwerk-, Speicher- und Beschleunigungsgeräte zu jedem System hinzugefügt werden können, was die Gesamtrechenkapazität und Rackdichte des Systems erhöht.

Kunden können erhebliche Vorteile erwarten, wenn sie Single-Prozessor-Server zur Ausführung ihrer Anwendungen einsetzen. Für viele Cloud- und speicherzentrierte Arbeitslasten kann die Leistung, die bisher zwei CPUs pro System erforderte, mit einem einzigen Prozessor erreicht oder sogar übertroffen werden. Durch den Einsatz von Single-Socket-Servern können Kunden nicht nur bei der Erstanschaffung der Server Kosten sparen, sondern auch durch einen geringeren Stromverbrauch, eine geringere Wärmebelastung, die den Kühlungsbedarf reduziert, und den geringeren Platzbedarf für die Unterbringung der Rechenzentrumsinfrastruktur.

Supermicro Produktfamilien, die für Single-Socket Intel Xeon 6 Prozessoren mit P-Cores optimiert sind:

SuperBlade ® - ist ein Flaggschiff unter den Green-Computing-Lösungen mit maximaler Leistung, höherer Verfügbarkeit und niedrigeren TCO für Aktien- und Optionsbörsen, AI Inferencing, EDA, Datenanalyse, HPC, Cloud und Enterprise Workloads. SuperBlade-Systeme sind entweder in luft- oder flüssigkeitsgekühlter Ausführung erhältlich. Insgesamt finden bis zu 20 Server in einem 8U-Gehäuse oder 10 Server in einem 6U-Gehäuse Platz. Darüber hinaus sind bis zu vier Double-Wide- und Single-Wide-GPUs oder PCIe-Karten pro Server verfügbar, und ein effizientes Systemdesign kann den Verkabelungsaufwand erheblich reduzieren.

- ist ein Flaggschiff unter den Green-Computing-Lösungen mit maximaler Leistung, höherer Verfügbarkeit und niedrigeren TCO für Aktien- und Optionsbörsen, AI Inferencing, EDA, Datenanalyse, HPC, Cloud und Enterprise Workloads. SuperBlade-Systeme sind entweder in luft- oder flüssigkeitsgekühlter Ausführung erhältlich. Insgesamt finden bis zu 20 Server in einem 8U-Gehäuse oder 10 Server in einem 6U-Gehäuse Platz. Darüber hinaus sind bis zu vier Double-Wide- und Single-Wide-GPUs oder PCIe-Karten pro Server verfügbar, und ein effizientes Systemdesign kann den Verkabelungsaufwand erheblich reduzieren. Hyper - Flaggschiff-Performance-Rackmount-Server, die für skalierbare Cloud-Arbeitslasten entwickelt wurden und über eine Speicher- und E/A-Flexibilität verfügen, die eine individuelle Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen ermöglicht. Diese für KI-Inferencing optimierten Hyper-Systeme können eine Vielzahl von GPUs unterstützen.

- Flaggschiff-Performance-Rackmount-Server, die für skalierbare Cloud-Arbeitslasten entwickelt wurden und über eine Speicher- und E/A-Flexibilität verfügen, die eine individuelle Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen ermöglicht. Diese für KI-Inferencing optimierten Hyper-Systeme können eine Vielzahl von GPUs unterstützen. CloudDC - Dies ist eine All-in-One-Plattform für Cloud-Rechenzentren, basierend auf dem OCP Data Center Modular Hardware System (DC-MHS) mit flexiblen I/O- und Speicherkonfigurationen sowie einem AIOM-Steckplatz (PCIe 5.0; OCP 3.0-konform) für maximalen Datendurchsatz.

- Dies ist eine All-in-One-Plattform für Cloud-Rechenzentren, basierend auf dem OCP Data Center Modular Hardware System (DC-MHS) mit flexiblen I/O- und Speicherkonfigurationen sowie einem AIOM-Steckplatz (PCIe 5.0; OCP 3.0-konform) für maximalen Datendurchsatz. WIO - Bietet flexible E/A-Konfigurationen in einer kostengünstigen Architektur, um die Optimierung von Beschleunigungs-, Speicher- und Netzwerkalternativen zu ermöglichen, die Leistung zu steigern, die Effizienz zu erhöhen und die perfekte Lösung für spezifische Unternehmensanwendungen zu finden. WIO-Systeme sind mit einem SATA-Controller und zwei 1G-Ports ausgestattet, um den Kunden einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten.

- Bietet flexible E/A-Konfigurationen in einer kostengünstigen Architektur, um die Optimierung von Beschleunigungs-, Speicher- und Netzwerkalternativen zu ermöglichen, die Leistung zu steigern, die Effizienz zu erhöhen und die perfekte Lösung für spezifische Unternehmensanwendungen zu finden. WIO-Systeme sind mit einem SATA-Controller und zwei 1G-Ports ausgestattet, um den Kunden einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Top-Loading Storage - Speichersysteme mit maximaler Dichte, die für softwaredefinierte Rechenzentren optimiert sind, mit einfach zu installierenden 60 oder 90 Laufwerksschächten.

- Speichersysteme mit maximaler Dichte, die für softwaredefinierte Rechenzentren optimiert sind, mit einfach zu installierenden 60 oder 90 Laufwerksschächten. GrandTwin ® - Speziell entwickelt für Single-Prozessor-Leistung und Speicherdichte, mit hot-swap-fähigen Nodes an der Vorderseite (Cold Aisle) und E/A an der Vorder- oder Rückseite für einfachere Wartungsmöglichkeiten. Jetzt erhältlich mit E1.S-Laufwerken für höhere Speicherdichte und höheren Durchsatz.

- Speziell entwickelt für Single-Prozessor-Leistung und Speicherdichte, mit hot-swap-fähigen Nodes an der Vorderseite (Cold Aisle) und E/A an der Vorder- oder Rückseite für einfachere Wartungsmöglichkeiten. Jetzt erhältlich mit E1.S-Laufwerken für höhere Speicherdichte und höheren Durchsatz. Edge - Rechenleistung mit hoher Dichte in kompakten Formfaktoren, optimiert für die Installation in Edge-Rechenzentren.

