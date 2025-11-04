NORMA

Vanillepudding und Hygieneprodukte von NORMA überzeugen in der November-Ausgabe von ÖKO-TEST

Dreimal "sehr gut", einmal "gut" für NORMA-Eigenmarken

Nürnberg (ots)

NORMA punktet erneut mit einer vielfältigen Produktauswahl, hoher Qualität sowie einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis. Das bestätigt die aktuelle Ausgabe des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST, welches gleich mehrere Eigenmarken des Nürnberger Lebensmittel-Discounters ausgezeichnet hat. In der Novemberbewertung erhalten zwei Sorten Vanillepudding Bestnoten - einmal "sehr gut", einmal "gut" - und zwei verschiedene Damenhygiene-Produkte erhalten die Höchstwertung "sehr gut".

Cremiger Vanille-Genuss von Landfein

Vanille zählt zu den beliebtesten Puddingsorten. Wer eine süße Verführung sucht, liegt mit dem Sahnepudding mit Bourbon-Vanille der NORMA-Eigenmarke Landfein genau richtig. Das Produkt überzeugte im aktuellen ÖKO-TEST durch sein authentisches Aroma und hochwertige Zutaten: Echter Bourbon-Vanille-Extrakt und gemahlene Vanilleschoten sorgen für einen vollmundigen Geschmack - ein klares Qualitätsmerkmal, das die Bestnote "sehr gut" verdient. Mit einem Preis von 1,19 Euro pro 400 Gramm ist das Ergebnis unschlagbar. Auch der Sahnepudding Vanillegeschmack von Landfein schneidet hervorragend ab. Er erhält die Note "gut" und ist mit 0,39 Euro pro 200 Gramm das günstigste Produkt im gesamten Test. Insgesamt nahmen die Expertinnen und Experten von ÖKO-TEST 26 Puddingsorten und Dessertcremes unter die Lupe.

Top-Hygiene zum kleinen Preis

Sauber, sicher, zuverlässig: Die Hygieneprodukte der NORMA-Eigenmarke Floriola überzeugen in jeder Hinsicht. In der aktuellen Ausgabe von ÖKO-TEST wurden insgesamt 22 Ultrabinden und 24 Slipeinlagen getestet. In der umfangreichen Praxisprüfung zeigte sich: Die Floriola Slipeinlagen Protect nehmen Flüssigkeit besonders schnell auf und speichern sie zuverlässig - dafür erhalten sie die Bestnote "sehr gut" für eine starke Leistung zum fairen Preis von 0,03 Euro pro Stück. Die Ultra-Binden Normal mit Flügeln von Floriola erfüllten ebenfalls alle Kriterien mit Bravour: Besonders hervorgehoben wurden die schnelle Flüssigkeitsaufnahme, der sichere Halt und der faire Preis von 0,05 Euro pro Binde. Auch dieses Produkt erhielt von den Testerinnen und Testern die Bewertung "sehr gut".

NORMA setzt weiter auf Qualität

Die regelmäßig vergebenen Bestnoten in den unabhängigen Untersuchungen von ÖKO-TEST und STIFTUNG WARENTEST belegen immer wieder die verlässliche Qualität der NORMA-Produkte. Die aktuellen Ergebnisse zeigen erneut, dass der fränkische Lebensmittel-Discounter hochwertige Artikel zu fairen Preisen anbietet und dabei seinen hohen Standards treu bleibt - ganz nach dem Motto "Mehr fürs Geld".

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

