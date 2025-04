Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Deutscher Sachbuchpreis 2025: Das sind die Nominierten

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Die Jury des Deutschen Sachbuchpreises 2025 hat acht herausragende Titel für die Auszeichnung nominiert. Insgesamt haben die sieben Jurymitglieder seit Ausschreibungsbeginn 234 Einreichungen von 133 Verlagen gesichtet, die seit April 2024 erschienen sind.

Jurysprecherin Patricia Rahemipour, Institut für Museumsforschung, Stiftung Preußischer Kulturbesitz: "Im besten Fall erlauben es Sachbücher, mit einem gewissen Abstand auf die Welt zu blicken und dabei paradoxerweise von einer Unmittelbarkeit zu sein, wie sie nur wenige Genres bieten. Dabei sind die anlegbaren Kriterien noch weitaus vielfältiger. Die Jury hat sich bei ihrer Auswahl von überraschenden Zugängen leiten lassen sowie von breiten thematischen Ansätzen. Den nominierten Autor*innen gelingt es, diesen Ansprüchen mit Leichtigkeit gerecht zu werden, auch bei den ganz großen Fragen der Zeit: Krieg, Bildung, KI und Digitalisierung, Geschlechtergerechtigkeit, Klimakrise oder prägenden historischen Ereignissen und Figuren. All diese Themen vermitteln die acht Bücher mit einer Nahbarkeit, die es erlaubt, komplexe Sachverhalte verständlich und lesbar darzustellen und durch ungewöhnliche Perspektiven vertraute Gewissheiten zu hinterfragen."

Die nominierten Titel (in alphabetischer Reihenfolge):

Ingo Dachwitz & Sven Hilbig, Digitaler Kolonialismus. Wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen (C.H.Beck), Februar 2025

(C.H.Beck), Februar 2025 Aladin El-Mafaalani, Sebastian Kurtenbach & Klaus Peter Strohmeier , Kinder - Minderheit ohne Schutz. Aufwachsen in der alternden Gesellschaft (Kiepenheuer & Witsch), Januar 2025

(Kiepenheuer & Witsch), Januar 2025 Franz-Stefan Gady, Die Rückkehr des Krieges. Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen (Quadriga), Oktober 2024

(Quadriga), Oktober 2024 Ines Geipel, Fabelland. Der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück (S. Fischer), August 2024

(S. Fischer), August 2024 Martina Heßler, Sisyphos im Maschinenraum. Eine Geschichte der Fehlbarkeit von Mensch und Technologie (C.H.Beck), Februar 2025

(C.H.Beck), Februar 2025 Walburga Hülk, Victor Hugo. Jahrhundertmensch (Matthes & Seitz Berlin), November 2024

(Matthes & Seitz Berlin), November 2024 Bernhard Kegel, Mit Pflanzen die Welt retten. Grüne Lösungen gegen den Klimawandel (DuMont), Oktober 2024

(DuMont), Oktober 2024 Ulli Lust, Die Frau als Mensch. Am Anfang der Geschichte (Reprodukt), Februar 2025

Der Jury gehören neben Patricia Rahemipour an: Michael Hagner (ETH Zürich), Christiane Hoffmann (Autorin), Michael Lemling (Buchhandlung Lehmkuhl), Manuela Lenzen (Wissenschaftsjournalistin), Heike Schmoll (Frankfurter Allgemeine Zeitung) und Katrin Vohland (Naturhistorisches Museum Wien)

Preis und Förderung

Die mit 42.500 Euro dotierte Auszeichnung wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels verliehen. Der Preis zeichnet ein herausragendes Sachbuch in deutscher Originalsprache aus, das gesellschaftlich relevante Impulse setzt.

Hauptförderer des Preises ist die Deutsche Bank Stiftung. Darüber hinaus unterstützen die Stadt Hamburg und die Frankfurter Buchmesse die Auszeichnung.

Aus den acht nominierten Titeln kürt die Jury das Sachbuch des Jahres, das am 17. Juni 2025 in Hamburg ausgezeichnet wird. Der oder die Preisträger*in erhält 25.000 Euro, die übrigen Nominierten je 2.500 Euro. Die Preisverleihung findet im Kleinen Saal der Elbphilharmonie in Hamburg statt.

Die Nominierten kennenlernen: Gespräche, Filme und Blogger*innen-Rezensionen

Gemeinsam mit seinen Partnern bietet der Deutsche Sachbuchpreis den Nominierten eine Bühne. Lesebegeisterte und Bücherfans können die nominierten Titel und ihre Autor*innen in Gesprächen, Diskussionsrunden und Filmen im Buchhandel erleben. Die Termine sind abrufbar unter: www.deutscher-sachbuchpreis.de/veranstaltungen

Service für den Buchhandel: Im Titelinformationssystem VLB-TIX steht eine eigene Vorschau mit den nominierten Titeln für die Sortimentsplanung zur Verfügung.

Service für Medienvertreter*innen: Am 13. Mai, 16.30 Uhr haben Medienvertreter*innen die Möglichkeit, die Nominierten und ihre Bücher bei einem Meet&Greet in Berlin kennenzulernen. Anmeldung bis 8. Mai an: Silke.Ohlenforst@agenturmondello.de

Unter dem Hashtag #sachbuchpreisbloggen stellen in den kommenden Wochen acht Buchblogger*innen die nominierten Titel vor. Die Rezensionen werden auf den Social-Media-Kanälen des Deutschen Sachbuchpreises geteilt.

Folgen Sie den Gesprächen rund um den Deutschen Sachbuchpreis 2025 unter: #DeutscherSachbuchpreis

Downloads

Pressefotos der Jury und der Titel sowie Informationen zu den nominierten Titeln

Weitere Informationen zum Deutschen Sachbuchpreis 2025: www.deutscher-sachbuchpreis.de

Original-Content von: Börsenverein des Deutschen Buchhandels, übermittelt durch news aktuell