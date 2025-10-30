NORMA

NORMA überzeugt in der aktuellen Onlineausagabe ÖKO-TEST mit Sauerkraut der Eigenmarke ERNTE KRONE

Getestet und für "gut" befunden

Nürnberg (ots)

Sauerkraut erlebt gerade ein echtes Comeback als Superfood. Doch nicht jedes Kraut hält, was es verspricht. Das Verbrauchermagazin ÖKO-TEST hat sich in der Online-Oktoberausgabe dem klassischen Herbstgemüse gewidmet und geprüft, welche Produkte wirklich überzeugen. Das Weinsauerkraut mild der NORMA-Eigenmarke ERNTE KRONE schnitt im großen Vergleich mit "gut" ab. Wer also Wert auf Geschmack und Qualität legt, liegt mit dem Sauerkraut des Nürnberger Lebensmittelhändlers genau richtig.

Im aktuellen Vergleich von ÖKO-TEST hat das Verbrauchermagazin 28 ungekühlte (Wein-) Sauerkrautprodukte unter die Lupe genommen - abgepackt in Beuteln, Gläsern oder Dosen, mit und ohne Bio-Siegel. Bewertet wurden unter anderem Inhaltsstoffe, Vitamin-C-Gehalt oder Salzanteil. Das Ergebnis spricht für sich: Während sechs getestete Produkte nur befriedigend oder mangelhaft abschnitten, erhielt das Weinsauerkraut mild von der NORMA-Eigenmarke ERNTE KRONE das Gesamturteil "gut".

Mit mehr als zwölf Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm erfüllt das Produkt nicht nur die EU-Anforderungen, sondern übertrifft sie deutlich - und darf sich somit zu Recht als "Vitamin-C-Quelle" bezeichnen. Auch beim Salzgehalt liegt das NORMA-Sauerkraut mit 0,98 Gramm pro 100 Gramm im optimalen Bereich. Darüber hinaus zeigt das Laborergebnis auch in den anderen getesteten Bereichen hervorragende Ergebnisse. Damit bestätigt ÖKO-TEST: Das NORMA-Sauerkraut ist ein echtes Qualitätsprodukt. Es steht für traditionelle Herstellung ohne unnötige Zusätze und bietet mit einem Preis von nur 0,79 Euro pro 520-Gramm-Beutel ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Insgesamt ein "gutes" Ergebnis für Qualität, die man schmeckt!

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

