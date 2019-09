NORMA

NORMA spart bei Feuerzeug-Verpackungen rund vier Tonnen Plastik pro Jahr

MARWIN Feuerzeuge ab sofort komplett in Pappe gehüllt

Nürnberg (ots)

Feuer frei für mehr Umweltverträglichkeit! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMA reduziert beim Verpackungsmaterial zahlreicher Produkte seines Sortiments den Kunststoffanteil weiter. Bei den Feuerzeug-Verpackungen - den sogenannten Blisterkarten - seiner Eigenmarke MARWIN verzichtet NORMA künftig sogar komplett auf Plastik: Sie bestehen ab sofort aus Pappe, womit der Lebensmittelhändler rund 3 Gramm Kunststoff pro Packung einspart ... im Ergebnis sind das rund vier Tonnen Kunststoff pro Jahr!

NORMA setzt sich aktiv gegen Plastikmüll ein

Plastikmüll an Land und in den Weltmeeren bedrohen die Gesundheit von Tieren und Menschen. Um seinen Beitrag zu mehr Umwelt- und Tierschutz zu leisten, verzichtet NORMA bei immer mehr Produkten seines Sortiments auf Kunststoffe. Diese ersetzt der Einzelhändler zunehmend durch Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen. Neben den Blisterkarten wurden beispielsweise auch bei der Reduzierung von Plastiktüten oder dem Einsatz kunststofffreier Verpackung für Frischhaltefolien große Fortschritte in Sachen Umweltverträglichkeit gemacht.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kunden neben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unter anderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vom Technikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.

