Eine rundum saubere Sache sind die acht Shampoos der NORMA-Eigenmarke Elcurina, die ab sofort in Flaschen aus mindestens 97 Prozent recyceltem Altplastik erhältlich sind. Das Anti-Schuppen-Shampoo in den vier Varianten Classic, Sensitiv, Apfel und Citrus pflegt zu Schuppen neigende Kopfhaut und sorgt für geschmeidigeres Haar. Eine weitere Neuheit sind die Verwöhn-Shampoos "Wahre Schönheit" in den vier Pflege-Richtungen "Argan-Mandel Creme", "Hafermilch", "Honig" und "Kokosmilch & Macadamia". Alle acht Shampoos sind pH-hautneutral, enthalten keine Silikone und sind FREI von MIKROPLASTIK. Für den Discount-Preis von jeweils nur 0,95 Euro schonen NORMA-Kunden damit nicht nur die Umwelt und ihren Geldbeutel, sondern verwöhnen ihre Haare auf ganz besondere Weise.

Für jede Kopfhaut das richtige Produkt

Menschen, die sich mit schuppender Kopfhaut herumärgern mussten, können entspannt aufatmen: Das neue Anti-Schuppen-Shampoo von Elcurina eignet sich durch seine vier Rezepturen für unterschiedliche Hauttypen. Die Varianten Apfel und Citrus wurden mit ihren fruchtigen Extrakten für normale Kopfhaut konzipiert und sorgen beim Duschen für ein Frischeerlebnis. NORMA-Kunden mit normaler oder eher trockener Kopfhaut profitieren von der Classic-Variante, die Sensitiv-Sorte ist hingegen vor allem für Menschen mit sehr empfindlicher Kopfhaut geeignet.

"Wahre Schönheit" kommt von NORMA

Auch bei der Elcurina-Produktlinie "Wahre Schönheit" überzeugt NORMA mit hochwertigen Inhaltsstoffen. Natürliche Extrakte in vier sanften Rezepturen versorgen das Haar mit unterschiedlichen pflegenden Zutaten. Die Variante "Argan-Mandel Creme" gibt trockenem und beanspruchtem Haar Mandelextrakt und wertvolles Arganöl, während die Produktvariante "Hafermilch" sensibles Haar durch Extrakte aus proteinhaltigen Haferkörnern mit Feuchtigkeit belebt. Der süß duftenden Shampoo-Edition "Honig" verleiht natürlicher Bienenhonig eine wohltuende Geschmeidigkeit für strapaziertes und brüchiges Haar. Wer sein Haar zusätzlich stärken möchte, ist mit der Sorte "Kokosmilch & Macadamia" bestens beraten.

Hohe Haut- und Umweltverträglichkeit

NORMA legt beim Einkauf seiner Pflegeprodukte stets großen Wert auf die Zufriedenheit seiner Kunden sowie den Schutz von Umwelt und Tieren. Bei der Herstellung der Elcurina Anti-Schuppen-Shampoos verzichtet NORMA daher komplett auf die Verwendung tierischer Bestandteile und Silikone.

Neben den natürlichen Pflegebestandteilen sorgt die pH-hautneutrale Zusammensetzung für eine hohe Hautverträglichkeit, die dermatologisch bestätigt wurde. Garantiert sauber und nachhaltig - so geht Haarpflege heute.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kunden neben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unter anderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vom Technikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.

