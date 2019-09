NORMA

Glutenfreie Produkte sind bei NORMA voll im Trend

Mehr als 300 Lebensmittel für Menschen mit Unverträglichkeit im NORMA-Sortiment

Nürnberg (ots)

Wer bei NORMA einkauft, findet mit Sicherheit die richtigen Lebensmittel für seinen Geschmack. Da immer mehr Kundinnen und Kunden besondere Rücksicht auf für sie unverträgliche Inhaltsstoffe nehmen müssen, hat der Nürnberger Lebensmittel-Discounter sein Sortiment schon frühzeitig umgebaut.

Innerhalb weniger Jahre ist so ein beachtliches Sortiment für Menschen auf der Suche nach glutenfreier Nahrung zustande gekommen. Die Zahlen sprechen für sich: Heute hat NORMA schon mehr als 300 solcher Lebensmittel im Sortiment. Alleine innerhalb der vergangenen zwei Jahre wuchs die Produktpalette in diesem Bereich damit um gut 50 Prozent - Tendenz weiter steigend. Die vielseitige Glutenfrei-Produktreihe von NORMA besteht dabei längst nicht nur aus Feinkost, Reiswaffeln oder anderem Gebäck: Von der Currywurst-Sauce, über BIO Knusper-Riegel und Pesto bis hin zu Nudeln und Blauschimmel-Käse - hier findet garantiert jede Kundin und jeder Kunde Zutaten für seine Leibspeise, die er sicher verträgt.

Gesellschaftlichen Entwicklungen gerecht werden

Auch wenn sich Experten noch immer darüber uneinig sind, wie viele Menschen nun wirklich eine Gluten-Unverträglichkeit haben: NORMA öffnet sich dem Trend zu immer mehr glutenfreien Artikeln. Schließlich soll sich jeder in den Filialen des Lebensmittel-Discounters wohlfühlen und Produkte ganz nach seinem Geschmack finden - egal ob mit oder ohne Sensibilität gegenüber bestimmten Inhaltsstoffen.

Daher achtet NORMA bereits beim Einkauf streng darauf, welche Produkte in den Regalen landen. Übrigens steigt auch der Anteil vegetarischer und veganer Produkte bei dem Nürnberger Unternehmen seit Jahren an. Auch davon liegen bereits weit mehr als 200 in den Filialen bereit. Denn die oberste Prämisse heißt: Gesellschaftlichen Entwicklungen und den Kundenwünschen soll stets Rechnung getragen werden.

