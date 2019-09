NORMA: Absolut natürlich und deshalb natürlich auch ohne Mineralöl und Mikroplastik - die Beauty- und Pflegeserie von PURE HARMONY / Fränkischer Discounter hat erstklassige Naturkosmetik im Regal

NORMA

Die Schönheit der Natur ist unschlagbar - wo immer möglich, holt man sie sich gerne ins eigene Haus. Der Discounter NORMA bietet hier die ideale Lösung, wie der Blick auf die mit größter Sorgfalt entwickelten Naturkosmetik-Produkte von PURE HARMONY zeigt. Die Beauty- und Pflegeartikel dieser NORMA-Linie bestehen aus rein natürlichen Inhaltsstoffen und sind grundsätzlich - unter strengster Kontrolle durch den Discounter - FREI VON MINERALÖL SOWIE MIKROPLASTIK!

Ein guter Beleg für die hervorragende Qualität dieser NORMA-Eigenmarke ist die Gesichtspflege im 50 ml-Tiegel. Es handelt sich um eine hochwertige Tagescreme, die es in den Varianten Q10 Bio-Granatapfel (für die Haut ab 30), Bio-Lavendelblüte sowie als Cremegel Aqua mit Bio-Gurkenextrakt und Hyaluronsäure (ein verlässlicher Feuchtigkeitsspender bis zu 24 Stunden) ausschließlich in den NORMA-Filialen zu kaufen gibt.

Zur Vielfalt der PURE HARMONY-Linie gehört natürlich noch mehr. Überall in den bundesweiten NORMA-Filialen werden auch das Gesichtswasser, ein Waschgel, die Reinigungsmilch, eine Pflegedusche in vier natürlichen Duftrichtungen sowie Shampoo und Spülung angeboten. Damit verwöhnen sich auch die besonders anspruchsvollen Verbraucher immer auf höchstem Niveau. Für den Einkauf genauso wichtig: Nahezu alle Packmittel für diese hochwertigen Beauty- und Pflege-Serie bestehen aus bis zu 100% recyceltem Verpackungsmaterial.

Das Leistungsvolumen der rein natürlichen NORMA-Qualitätsmarke PURE HARMONY hier auf einen Blick:

Die Produkte bestehen aus... - 100 Prozent zertifizierter Naturkosmetik - mit bevorzugten Rohstoffen aus biologischem Anbau - die frei von synthetischen Duft-, Farb- oder Konservierungsstoffen - sowie frei von Inhaltsstoffen auf Mineralölbasis und Mikroplastik sind!

Gut zu wissen ist außerdem: Die Pflegeprodukte aus der PURE HARMONY-Linie sind vegan und tragen daher die Qualitätssiegel Veganblume (https://www.vegansociety.com/) und Natrue (www.natrue.org).

Und hier noch der Zusatzbonus zum Schluss: Die genannten Produkte sind mehr als nachhaltig und umweltfreundlich. Sie gibt es - ebenfalls typisch für NORMA - auch immer zum verbraucherfreundlichen Niedrigpreis.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.

