NORMA setzt sich für strengeren Tierschutz ein

Bauernmilch vom Deutschen Tierschutzbund e. V. ausgezeichnet

Geht es um den Schutz von Tieren, setzt sich NORMA die Messlatte selbst sehr hoch. Gemeinsam mit dem Deutschen Tierschutzbund e. V. setzt sich der Nürnberger Lebensmittel-Discounter dafür ein, prekären Zucht- und Haltungsbedingungen einen Riegel vorzuschieben und den Tieren so ein würdiges Leben zu ermöglichen. Auch die Frische Bauernmilch der NORMA-Eigenmarke LANDFEIN wird strengen Tierschutz-Richtlinien gerecht und wurde deshalb vom Deutschen Tierschutzbund e. V. mit dem Top-Zertifikat "Für mehr Tierschutz" ausgezeichnet. NORMA-Kunden, denen das Wohl der Milchkühe am Herzen liegt, finden die LANDFEIN Frische Bauernmilch in der 1-Liter-Flasche in fast allen Filialen.

Milch von Kühen, die noch Kuh sein dürfen

Bereits seit Jahren achtet NORMA beim Einkauf seiner Lebensmittel darauf, dass ausschließlich Produkte bester Qualität und hoher Nachhaltigkeit in den Regalen der NORMA-Filialen landen. Neben Klima- und Umweltschutz gehört dazu auch, dass die zur Nahrungsmittelproduktion gezüchteten Tiere ein gutes, artgerechtes Leben führen.

An dem blauen Tierschutzlabel auf der Verpackung der LANDFEIN-Bauernmilch erkennen Tierfreunde bereits beim Kauf transparent und verlässlich, dass Wert auf eine tierwohlgerechte Haltung der Milchkühe gelegt wurde. Durch ein großzügiges Platzangebot im Stall und gentechnikfreie Fütterung können sich NORMA-Kunden sicher sein, dass sie ein garantiert tierfreundliches Produkt in den Händen halten.

