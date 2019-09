NORMA

Karriere machen bei NORMA: Beim Mega-Kickoff-Event 2019 in Fürth machen die neuen Azubis den ersten großen Schritt zum Erfolg

Lebensmittel-Discounter bei 800 Berufseinsteigern als Arbeitgeber beliebt

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Zum Start in das neue Ausbildungsjahr wieder ein großer Erfolg: Das Mega-Kickoff-Event am NORMA-Zentralsitz in Fürth. Stellvertretend für die insgesamt rund 800 Newcomer, die 2019 ihre Ausbildung beim Lebensmittel-Discounter begonnen haben, wurden im Logistikzentrum auf der Fürther Hardhöhe West jetzt 68 neue Azubis aus den Berufsbildern Kaufleute im Einzelhandel, Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute für E-Commerce und Fachlagerist begrüßt.

"Die Entscheidung zum Karrierestart beim Lebensmittel-Discounter NORMA ist für diese engagierten Jugendlichen die absolut richtige Wahl", hieß es dazu aus der Unternehmenszentrale.

Das konzernfreie Handelsunternehmen hat sich überall in Deutschland als einer der beliebtesten Einkaufsadressen etabliert. Entsprechend bieten sich auch für den jetzt neu eingestellten Ausbildungsjahrgang hervorragende Zukunftsperspektiven - bei einem Discounter, der mit seinen innovativen Produktkonzepten seit Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum vorlegt. Von ehemaligen Azubis konnten die NORMA-Newcomer beim spannenden Kickoff detailliert erfahren, aus welchen nachfragestarken Einzelbausteinen sich das bundesweit erfolgreiche NORMA-Erfolgskonzept zusammensetzt. Grundlegend für die große Beliebtheit des Discounters ist dabei auch die Bereitschaft aller NORMA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, mit vorbildlicher Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft auf jeden einzelnen Kunden zuzugehen. Wer dann noch viel Spaß am Teamwork und Leistungsbereitschaft mitbringt, dem öffnen sich viele Türe für einen interessanten Berufsweg.

So gibt es bei NORMA etliche Beispiele dafür, dass es ein Azubi oder die Azubine direkt nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung direkt zum Filialleiter/in mit Personalverantwortung gebracht hat.

Beindruckend war für die neuen Azubis beim Mega-Kickoff auch die Führung durch das hochmoderne und 20.000 Quadratmeter große Logistikzentrum in Fürth. Hier dreht sich, so wie in allen 16 Norma-Niederlassungen im In- und Ausland, ein perfekt abgestimmtes Zahnrad für die angeschlossenen Filialen. Bestellen, korrekt und hygienisch einwandfrei lagern, kommissionieren und artikelgenau ausliefern - in jeder NORMA-Vertriebsregion werden dazu immer nur die neusten Technologien eingesetzt.

Wer sich jetzt selbst einmal näher über die Ausbildungschancen und -wege bei NORMA informieren möchte, der oder die schaut am besten unter der Internet-Adresse http://karriere.norma-online.de/de/karriere/ausbildung-bei-norma/ vorbei. Und wer weiß: Beim großen Kickoff-Event 2020 bist Du oder sind Sie vielleicht schon selbst dabei...

Das Wichtigste vorab auf einen Blick: Zu den vielfältigen Berufsbildern beim Discounter NORMA zählt etwa die Ausbildung zum Verkäufer/in (m/w) bzw. zu Kaufleuten im Einzelhandel (m/w). Darüber hinaus bietet NORMA auch Ausbildungsplätze im Bereich Kaufleute für Büromanagement (m/w), Kaufleute für den E-Commerce sowie die Ausbildung zum Fachlageristen in modernen Logistikzentren an.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.

Pressekontakt:

Uwe Rosmanith

Rosmanith & Rosmanith GbR

Die Art der Kommunikation

Unter den Eichen 7

D-65195 Wiesbaden

0611/716547920

uwe@rosmanith.de



Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell