NORMA CONNECT: Ab sofort verfügen alle Smart-Tarife über LTE - und behalten auch mit erhöhter Leistung ihren attraktiven Vorteilspreis

Tempo-Boost für die Prepaid-Tarife von NORMA

Nürnberg (ots)

Gute Nachrichten für NORMA CONNECT Kunden und alle, die es jetzt erst recht werden wollen: Alle Smart-Tarife beinhalten nun LTE, die Preise bleiben aber genauso günstig wie zuvor. Ab dem 2. September steht den Kunden schnelles Internet mit bis zu 25 Mbit pro Sekunde im Download zur Verfügung.

NORMA CONNECT bietet dabei jedem Kunden den passenden Prepaid-Tarif: Den Tarif Smart S mit 2 GB LTE-Datenvolumen, der vom Technikmagazin Chip schon vor der LTE-Erweiterung zum Testsieger der Prepaid-Volumentarife gekürt wurde, gibt es schon für 7,99 EUR im Monat. Für den Smart M-Tarif mit 4 GB LTE-Datenvolumen zahlen Kunden nur 12,99 EUR für vier Wochen, der größte Tarif Smart L beinhaltet 6 GB LTE-Datenvolumen und ist weiterhin für 19,99 EUR erhältlich.

Der große Vorteil: Der LTE-Tempo Booster ist für alle Neu- und Bestandskunden bereits im Paketpreis enthalten! Wer sich also schnelles mobiles Internet wünscht, der surft und telefoniert jetzt am besten mit NORMA CONNECT. Denn eines wird hier ziemlich deutlich: Bei NORMA bekommt man einfach mehr fürs Geld.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder die aktuellsten Telekommunikations-Produkte.

