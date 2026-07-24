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Beim Regierungsumbau geht Kanzler Merz ins Risiko
Kommentar von Eva Quadbeck

Freiburg (ots)

"Die künftige Kanzleramtsministerin und noch amtierende Gesundheitsministerin, Nina Warken, hat das Gesundheitssparpaket und die Pflegereform gegen Widerstände konsequent durchgesetzt. Das qualifiziert sie für den anspruchsvollen Job im Kanzleramt. Ihre Mission im Gesundheitsressort ist aber nicht beendet. Die Pflegereform muss noch durch den Bundestag, und bei der Gesundheit muss dem Sparpaket eine Reform folgen, die das Gesundheitswesen effizienter macht. Ob der bisherige CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann eine gute Wahl für diesen Job ist, ist ungewiss. Das Risiko für Merz und die Regierung: Die Neuen haben kaum Zeit, sich einzuarbeiten. Die Koalition darf nichts mehr verlieren - weder Zeit noch Vertrauen." https://mehr.bz/bel206a

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Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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