Badische Zeitung

Die EU macht es sich bei der Gentechnik zu einfach

Kommentar von Daniela Vates

Freiburg (ots)

(...) Die EU verändert den Umgang mit Gentechnik, für den Einsatz der sogenannten Neuen Genomischen Techniken (NGT) gibt es künftig keine Risikoprüfung mehr. Auch wird die Patentierung von Saatgut erlaubt. Die Kennzeichnungspflicht hat es Verbraucherinnen und Verbrauchern erleichtert, beim Einkaufen ihre Wahl zu treffen. Wenn das Label "Gentechnik" sich dabei als wenig verkaufsfördernd erwiesen hat, wäre es die Aufgabe der NGT-Befürworter gewesen, das zu ändern. Sie müssten Verbraucher überzeugen. (...) Stattdessen auf Transparenz zu verzichten und das Label einfach unter den Tisch fallen zu lassen, ist unsouverän gemogelt. (...) Gravierend ist die Änderung bei Patenten: Damit macht die EU den Weg frei für das große Geschäft und für neue Abhängigkeiten der Landwirte. Profitieren dürften Konzerne, die Geld und Kapazitäten für Gerichtsverfahren über Patentnutzungen haben. Die strengen Bedingungen, die Brüssel angekündigt hat, muss es jetzt auch liefern. Wenigstens das. https://mehr.bz/bel169b

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