Badische Zeitung

In der Debatte über das Gesundheitssparpaket geht der Blick aufs Ganze verloren

Kommentar von Thomas Steiner

Freiburg (ots)

"Alle laufen Sturm gegen die Pläne. Und zwar jeder und jede für sich, auch wenn zusammen demonstriert wird. Für jeden Bereich, für jede Gruppe werden die geplanten Belastungen als viel zu hoch beklagt. Ach was, sogar als jeweils drohende Katastrophe werden sie beschrieben. Die ambulante Versorgung wird zusammenbrechen, Kliniken werden reihenweise insolvent gehen, neue Medikamente werden keine mehr entwickelt werden. Jedes dieser Szenarien mag für sich folgerichtig erscheinen. Aber so wie die Sache jetzt läuft, droht aus den partikularen Protesten ein politischer Verteilungskampf zu werden. Der Blick aufs Ganze fehlt. Eine klare Priorisierung hätte im Vorfeld notgetan." https://mehr.bz/bel164a

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