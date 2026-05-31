Badische Zeitung

Wolfgang Kubickis seltsame Strategie als neuer FDP-Vorsitzender

Kommentar von Daniela Vates

Freiburg (ots)

"Wolfgang Kubicki hat zwar mit 60 Prozent gewonnen, aber seine überraschende Gegenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann holte beachtliche 40 Prozent. Diese lassen sich nicht ignorieren. Am Parteichef wäre es nun, die Lager zusammenzuführen - und nicht Unterordnung zu erwarten. Bisher hat er die Hand nicht ausgestreckt. Im Gegenteil: Er verkündet, dies sei nicht nötig, weil er sich darauf konzentriere, die FDP wieder erfolgreich zu machen. Das ist allerdings eine seltsame Strategie für eine Partei, die um ihre Existenz kämpfen muss. Eine Spaltung kann sich die FDP weniger leisten denn je." https://mehr.bz/bel152a

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