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Eine "EU-Mitgliedschaft light" wäre Grund zur Hoffnung für die Ukraine
Kommentar von Kristina Dunz

Freiburg (ots)

"Er (Selenskyj ) drängt auf einen Abschluss der Verhandlungen, deren Start erst 2024 beschlossen wurde, bis 2028. Das ist nicht zu schaffen. Für den bitteren Fall, dass die Ukraine für einen Friedensschluss mit dem Aggressor Russland Gebiete abtreten muss, will Selenskyj seiner Bevölkerung aber Hoffnung mit Europa machen. Eine auch von Bundeskanzler Friedrich Merz favorisierte "Mitgliedschaft light" ist für ihn enttäuschend. Kiew und Brüssel müssten gemeinsam diese Idee als das präsentieren, was sie ist: ein im Vergleich zu anderen Kandidaten hoffnungsvolles Privileg. Kiew bekäme bereits Zugang zu EU-Strukturen und könnte in Institutionen mitreden - aber eben ohne Rechte und Pflichten eines Vollmitglieds." https://mehr.bz/bel115a

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kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
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Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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