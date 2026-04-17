Badische Zeitung

Straße von Hormus: Es ist auch unser Problem

Kommentar von Kristina Dunz

Freiburg (ots)

"Es ist richtig, dass Bundeskanzler Friedrich Merz nun ein Angebot zur Minensuche und -räumung durch die Bundeswehr macht. Die Marine hat damit Erfahrung - in Nord- und Ostsee liegen Millionen Tonnen Munitionslasten aus dem Zweiten Weltkrieg. In den Tiefen der Meere wird der Bundeswehr hohe Professionalität zugeschrieben. Viele Deutsche werden eine solche Auslandsmission dennoch kritisch sehen. Die Unterstützung der Ukraine zur Verteidigung gegen Russland fordert uns bereits enorm heraus. Die Bereitschaft, noch mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen, sinkt, je höher die Preise hierzulande steigen und der eigene Wohlstand schrumpft. Nur: Wenn wir es nicht tun, wird die Gefahr für unsere Wirtschaft und unseren Frieden noch größer." https://mehr.bz/bel89a

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