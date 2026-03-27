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Gestiegene Energiepreise zwingen zum Konsumverzicht
Kommentar von Bernd Kramer

Freiburg (ots)

Die Klagen sind verständlich. Wer auf das Auto angewiesen ist, muss wegen der höheren Spritpreise tiefer in die Tasche greifen. Die gestiegenen Energiekosten werden sich über kurz oder lang auch bei anderen Preisen bemerkbar machen. Was tun? Preisdeckel verordnen, Preisbeobachtungsstellen einrichten, die Mehrwertsteuer senken? All das ist nicht empfehlenswert. Preisbeschränkungen verringern das Angebot, weil ohne auskömmliches Einkommen keiner mehr Nahrung auf den Markt bringt. Neue Preisbeobachtungsstellen würden nur öffentliche Mittel verschwenden. Es gibt nämlich kaum Länder, die einen schärferen Wettbewerb im Lebensmittelhandel aufweisen als die Bundesrepublik. Geringere Mehrwertsteuersätze erscheinen noch am vernünftigsten. Der Nachteil aber ist: Sie kommen allen zugute, auch jenen, die sie nicht brauchen. Deshalb wären gezielte Zahlungen an Bedürftige der beste Weg. Ungeschoren kommt keiner davon. https://mehr.bz/bel87a

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Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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