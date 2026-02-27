Badische Zeitung

Lohnzurückhaltung ist das Gebot der Stunde

Kommentar von Bernd Kramer

Freiburg (ots)

"Endlich eine gute Nachricht aus der deutschen Wirtschaft, sagen Beobachter angesichts des Reallohnzuwachses im vergangenen Jahr. Die Steigerungen bei den Löhnen haben die Inflationsrate übertroffen, was mehr Kaufkraft für die arbeitende Bevölkerung bedeutet. (...) Letztlich sind höhere Reallöhne für eine Wirtschaft nur dann tragbar, wenn sie durch Produktivitätsgewinne gedeckt sind. Ist dies nicht der Fall, verringert sich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Arbeitsplätze vor allem in der Industrie sind dann noch mehr gefährdet. Die Produktivitätsentwicklung lässt jedoch in Deutschland und anderen europäischen Staaten zu wünschen übrig. Das bedeutet wenig Spielraum nach oben für Arbeitgeber und Gewerkschaften in den kommenden Tarifverhandlungen." https://mehr.bz/bel59a

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell