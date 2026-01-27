PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Badische Zeitung

Abschuss von Wolf GW2672m: Tragisch, aber verständlich
Kommentar von Michael Saurer

Freiburg (ots)

GW2672m, so der Name des Wolfs, hatte sich in den vergangenen Wochen mehrfach Menschen genähert. Er war dabei nie aggressiv und hatte vor allem ein Interesse an den Hündinnen, die die Wanderer oft mit sich führten. (...) Doch wenn ein Wolf erstmal die Scheu vor dem Menschen verliert, ist Vorsicht geboten. (...) Das darf nicht sein, ein Wolf muss Angst vor dem Menschen haben und abhauen, wenn er einen sieht. Das hat GW2672m nicht gemacht und somit sein Schicksal besiegelt. Dass sogar der Nabu Verständnis für die Entscheidung äußert, spricht Bände. https://mehr.bz/ah280126a

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

