Badische Zeitung

Proteste im Iran: Ein Zeichen der Hoffnung

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

Möglich, dass der Repressionsapparat auch diesmal den Unmut brutal niederringt. Klar aber scheint, dass sich mit jeder Protestwelle immer breitere Bevölkerungsschichten den Demonstrationen anschließen. Diese Dynamik ist für die Mullahs eine weit größere Gefahr als US-Marschflugkörper. Die Proteste sind auch ein Hoffnungszeichen weit über Iran hinaus. So oft derzeit von der Schwäche der Demokratien und einer Renaissance des Autoritarismus die Rede ist: Im Iran, in Venezuela und auf Kuba wanken derzeit drei Diktaturen. https://mehr.bz/ah120126a

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell